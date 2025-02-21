Üniversiteli olmak isteyenlerin gireceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na 5 aydan kısa bir süre kaldı. Başvurular 6 Şubat itibariyle başladı. Peki 2025 YKS başvuruları bitti mi, kaç gün kaldı? YKS başvuru ücreti ne kadar, nerede ödenir? TYT, AYT, YDT sınav tarihleri ne zaman?