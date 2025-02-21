Üniversiteye hazırlanan öğrencilerin başvuruda bulunacağı 2025-YKS başvuruları 3 Mart'a kadar alınacak. Peki Peki YKS başvuru ücreti ne kadar, nereye ödenir? 2025 Üniversite TYT, AYT, YDT tarihleri ne zaman?
Üniversiteli olmak isteyenlerin gireceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na 5 aydan kısa bir süre kaldı. Başvurular 6 Şubat itibariyle başladı. Peki 2025 YKS başvuruları bitti mi, kaç gün kaldı? YKS başvuru ücreti ne kadar, nerede ödenir? TYT, AYT, YDT sınav tarihleri ne zaman?
YKS başvuruları bitti mi, TYT AYT başvurusu ne zaman sona erecek?
2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) başvuruları için bekleyiş sona erdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) "2025 Yılı Sınav Takvimi", "osym.gov.tr" internet sitesinden yayımlanmıştı. Takvim doğrultusunda YKS başvuruları 6 Şubat-3 Mart tarihleri arasında alınacak.
ÖSYM YKS başvurusu nasıl yapılır?
Adaylar YKS başvurularını, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.
2025 YKS başvuru ücreti ne kadar?
YKS başvuru 2025 ücreti, başvuru kılavuzuyla birlikte belli oldu. YKS Sınav Ücretleri (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) : 450,00 TL olarak belirlendi.
2025 YKS ne zaman?
YKS kapsamında, 21 Haziran Cumartesi Temel Yeterlilik Testi (TYT), 22 Haziran Pazar sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.
YKS sınavı kaçta başlıyor, TYT, AYT sınavı kaç dakika sürüyor?
YKS TYT ve AYT sınavının başlam saati 10:15 olarak ÖSYM tarafından açıklandı. YKS sınavına katılacak adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00, öğleden sonra oturumlarında saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
TYT sınav süresi ne kadar, kaç dakika?
YKS'nin 21 Haziran saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT, 165 dakika sürecek. Sınavda adaylara Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri'nden 120 soru yöneltilecek.
AYT sınav süresi ne kadar, kaç dakika?
Sınavın ikinci oturumu AYT ise 22 Haziran saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan 160 soruluk kitapçık verilecek..
YDT sınavı kaçta başlayıp kaçta bitecek?
Üçüncü ve son oturum YDT ise aynı gün saat 15.45'te başlayacak. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak 120 dakikalık sınavda, adaylara başvuruda bulundukları yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.