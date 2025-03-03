Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvuru süreci devam ediyor. ÖSYM) 2025-YKS başvurularının 6 Şubat'ta başladığını duyurmuştu. Peki YKS başvurusu ne zaman sona erecek? Üniversite sınavı başvurusu nasıl yapılır? YKS sınav parası ne kadar, son ödeme tarihi 2025 hangi gün?



