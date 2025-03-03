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YKS başvuruları uzatıldı mı? TYT AYT sınavı başvuruları ne zaman bitiyor?

YKS başvuruları uzatıldı mı? TYT AYT sınavı başvuruları ne zaman bitiyor?

13:053/03/2025, Pazartesi
G: 3/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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YKS başvurusu için son gün ne zaman?

ÖSYM tarafından düzenlenen 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuruları, 6 Şubat 2025 tarihinde başlamıştı. YKS takvimine göre başvurular bugün sona erecek. Peki YKS başvuruları uzatılacak mı? 2025 YKS sınavı ne zaman? Sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? İşte detayları.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvuru süreci devam ediyor. ÖSYM) 2025-YKS başvurularının 6 Şubat'ta başladığını duyurmuştu. Peki YKS başvurusu ne zaman sona erecek? Üniversite sınavı başvurusu nasıl yapılır? YKS sınav parası ne kadar, son ödeme tarihi 2025 hangi gün?


YKS başvuruları ne zaman sona erecek?

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre 2025 YKS başvuruları 6 Şubat’ta alınmaya başlandı ve 3 Mart 2025 tarihine kadar devam edecek.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru işlemlerinin bugün sona ereceğini bildirdi.


YKS sınav ücreti ne kadar?

YKS başvuru ücretleri belli oldu. YKS sınav ücretleri (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) 450 TL olarak açıklandı.

YKS sınav ücreti hangi bankaya yatırılacak?

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’denbaşvuracak adaylar hariç)

Qnb Finansbank tüm şubeleri, ATM ve Mobil Bankacılık (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’denbaşvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, internet bankacılığı, mobil bankacılık ve ATM(KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Yapı ve Kredi Bankası’nın mobil bankacılığı (MERNİS’te kaydı bulunmayan adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücretyatırılmaz.)


YKS sınavı giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce sınav yerlerini öğrenebilecek. Buna göre; Haziran ayının ilk haftasından itibaren YKS sınav giriş yerlerinin erişime açılması bekleniyor.

YKS 2025 sınavı ne zaman?

YKS kapsamında, 21 Haziran Cumartesi Temel Yeterlilik Testi (TYT), 22 Haziran Pazar sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

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#ÖSYM

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