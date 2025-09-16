YKS EK TERCİH BOŞ KONTENJAN 2025: YKS ek tercihleri ne zaman, boş kalan kontenjanlar açıklandı mı?

BOŞ KALAN KONTENJANLAR İÇİN YENİDEN TERCİH YAPILACAK

YÖK Başkanı Özvar, yerleştirme sonuçlarının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Özvar, herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için de umudun devam ettiğini kaydederek, "Ek yerleştirme sürecinde, sayıca sınırlı da olsa boş kalan kontenjanlar için yeniden tercih yapma şansları olacaktır. Bu sürecin dikkatle takip edilmesini özellikle öneriyorum." ifadelerini kullandı.