YKS EK TERCİH BOŞ KONTENJAN DUYURULARI 2025: YKS ek tercihleri ne zaman, boş kalan kontenjanlar açıklandı mı? ÖSYM YKS ek yerleştirme kılavuzu ne zaman açıklanır?

Üniversiteye yerleşemeyen adayların beklediği 2025 YKS ek tercih dönemi yaklaşıyor. Öğrenciler, ek tercihlerin ne zaman başlayacağı, kılavuzun ne zaman yayımlanacağı ve başvuruların nasıl yapılacağına dair araştırmalarını sürdürüyor. Ek yerleştirmeler, üniversitelerde boş kalan kontenjanlara göre şekillenecek. ÖSYM tarafından paylaşılacak kılavuzda, programların taban puanları ve kontenjan bilgileri ayrıntılı olarak yer alacak. Adaylar, tercihlerini bu veriler ışığında oluşturacak ve işlemlerini ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirecek.

1 /7 Üniversiteye yerleşemeyen adaylar için umut ek tercihlerde. 2025-YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitelerdeki kayıt süreci de tamamlandı. Kayıtların sona ermesiyle birlikte boş kontenjanlar netleşecek ve ÖSYM ek tercih kılavuzunu yayımlayacak. Binlerce aday şimdiden, “Ek tercih başvuruları ne zaman yapılacak?” sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

2 /7 YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI? 2025-YKS ek tercih süreci için adayların gözü ÖSYM'den gelecek açıklamalara çevrildi. Ek yerleştirme kılavuzu ve takvimi henüz paylaşılmadı. Ancak geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında, ilk yerleştirme sonuçlarının ardından yaklaşık 2-3 hafta içinde ek tercih başvurularının başladığı biliniyor. Bu nedenle adayların yakın zamanda kılavuzun erişime açılmasını beklemesi gerekiyor.

3 /7 YKS EK TERCİH NE ZAMAN? 2025-YKS ek tercih tarihleri henüz duyurulmadı. Mazeretli kayıtların sona ermesinin ardından üniversitelerde boş kalan kontenjanların ÖSYM'ye bildirilmesi ve ek yerleştirme kılavuzunun yayımlanması bekleniyor. Geçen yıl yerleştirme sonuçları 13 Ağustos'ta açıklanmış, ek tercih süreci ise 6-11 Eylül tarihleri arasında yapılmıştı. Bu yıl da benzer bir takvim öngörülüyor. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden veya mobil uygulama üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle yapabilecek.

4 /7 2025 YKS BOŞ KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI? Üniversite adayları, yerleştirme sonuçlarının ardından kayıt işlemlerini 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında tamamladı. Üniversite kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanlar da belli olacak. Ardından ÖSYM tarafından boş kalan kontenjanlar için kılavuzu paylaşacak. Diğer taraftan YKS 2025 taban puanları paylaşıldı. ÖSYM, resmi internet sayfası üzerinden YKS yerleştirme sonuçlarına dair verileri yayınladı. YKS üniversiteleri en düşük ve en yüksek puanları belli oldu.

5 /7 BOŞ KALAN KONTENJANLAR İÇİN YENİDEN TERCİH YAPILACAK YÖK Başkanı Özvar, yerleştirme sonuçlarının ardından değerlendirmelerde bulundu. Özvar, herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için de umudun devam ettiğini kaydederek, "Ek yerleştirme sürecinde, sayıca sınırlı da olsa boş kalan kontenjanlar için yeniden tercih yapma şansları olacaktır. Bu sürecin dikkatle takip edilmesini özellikle öneriyorum." ifadelerini kullandı.

6 /7 YKS EK TERCİHLER NASIL YAPILACAK? Ek tercih listelerinde adaylar en fazla 24 üniversiteye yer verebilecek. Ek yerleştirmeden yararlanabilmek için adayın 2025 YKS sınav puanının hesaplanmış olması gerekiyor. Ek yerleştirme tercihleri, belirlenen takvim doğrultusunda T.C. kimlik ve aday şifresiyle ais.osym.gov.tr adresinden yapılacak. Posta, fax, elektronik posta vb. yöntemleriyle iletilen tercihler geçersiz sayılacak.