YKS EK TERCİH, BOŞ KONTENJAN ÖSYM SON AÇIKLAMALAR: YKS tercihler başladı mı, tercih başvuru tarihleri duyuruldu mu?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ardından ek tercih dönemi için gözler ÖSYM’ye çevrildi. İlk yerleştirmelerde herhangi bir üniversiteye giremeyen ya da kontenjan dolulukları nedeniyle açıkta kalan öğrenciler, ek yerleştirmelerde yeniden şans deneyecek. ÖSYM tarafından duyurulacak ek tercih kılavuzu, hangi üniversitelerde boş kontenjanların bulunduğunu ve ilgili programların taban puanlarını gösterecek. Adayların, başvuru ücretini yatırmaları ve tercih işlemlerini tamamlamaları sürecin en kritik adımlarından biri olacak.