YKS EK TERCİH, BOŞ KONTENJAN SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: ÖSYM YKS ek tercihler başladı mı, tercih başvuru tarihleri duyuruldu mu?

2025 YKS ek tercih süreci için gözler ÖSYM’den gelecek açıklamaya çevrildi. Ek tercih kılavuzu ile birlikte boş kontenjanlar, taban puanlar, tercih ücreti ve takvime dair tüm ayrıntılar netlik kazanacak. Adaylar, tercihlerini ÖSYM’nin resmi sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle yapabilecek.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ardından ek tercih dönemi için gözler ÖSYM’ye çevrildi. İlk yerleştirmelerde herhangi bir üniversiteye giremeyen ya da kontenjan dolulukları nedeniyle açıkta kalan öğrenciler, ek yerleştirmelerde yeniden şans deneyecek. ÖSYM tarafından duyurulacak ek tercih kılavuzu, hangi üniversitelerde boş kontenjanların bulunduğunu ve ilgili programların taban puanlarını gösterecek. Adayların, başvuru ücretini yatırmaları ve tercih işlemlerini tamamlamaları sürecin en kritik adımlarından biri olacak.
YKS EK TERCİH NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
ÖSYM tarafından yayımlanacak olan YKS ek tercih kılavuzu ile birlikte tarihler netleşecek. Geçtiğimiz yıllarda ek tercih süreci genellikle ilk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından kısa süre sonra başlamıştı. 2025 YKS ek tercih başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Resmi takvim belli olduğunda adaylar ÖSYM'nin resmi internet sitesinden duyuruları takip edebilecek.
EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
Adayların merakla beklediği ek tercih kılavuzu da henüz yayımlanmadı. Bu kılavuzda, boş kalan kontenjanlar, üniversite ve bölüm bazında tercih edilebilecek programlar yer alacak. Kılavuz yayımlandığında adaylar, "Ek tercih için hangi bölümler kaldı?" sorusunun yanıtını öğrenebilecek.
YKS EK TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
Ek tercih süreci başladığında adaylar başvurularını ÖSYM'nin resmi internet sitesi (ais.osym.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle yapabilecek. Adayların tercihlerini yaparken kılavuzda yer alan kontenjan ve puan bilgilerini dikkatle incelemesi gerekiyor.
EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL AÇIKLANACAK?
YKS ek tercih sonuçları, başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından duyurulacak. Adaylar sonuçları, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ÖSYM'nin resmi sayfasından öğrenebilecek. Yerleşen adaylar üniversite kayıtlarını belirtilen tarihler arasında e-Devlet veya üniversiteler üzerinden gerçekleştirecek.