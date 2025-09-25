YKS EK TERCİHLER SON AÇIKLAMA TARİHLERİ: ÖSYM 2. ek tercihler ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

YKS ek yerleştirme tercih dönemi bugün başlıyor. 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacak. YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek yerleştirme kayıt tarihleri belli mi?
Üniversite hayali kuran binlerce aday için ek tercih dönemi resmen başladı. Peki YKS ek yerleştirme tercihleri hangi tarihler arasında yapılacak? Sonuçlar ne zaman ilan edilecek ve kayıtlar ne zaman başlayacak?
YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS ek tercih sonuç tarihi henüz belli değil. Ek tercihler 30 Eylül'de sona erecek, ücret yatırma işlemi ise 1 Ekim'e kadar yapılabilecek. Yapılacak değerlendirme işlemlerinin ardından yerleştirme sonuçları erişime açılacak. YKS ek tercih sonuçlarının en geç 13 Ekim'e kadar açıklanması bekleniyor.
EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?
Adaylar, 2025-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 25-30 Eylül 2025 tarihleri arasında T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak kendileri yapacaktır. Tercih işlemleri, 25 Eylül 2025 tarihinde saat 14.00'te başladı ve 30 Eylül 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
Tercih Ücreti: 130,00 TL
Ödeme Yerleri: Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); QNB Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve mobil bankacılık (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı; Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)
YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA KAYIT İŞLEMLERİ
Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından, yerleştirme sonuçları duyurusunda belirtilecek ayrıca, adayların yerleştirme sonuç belgelerinde de yer alacak tarihler arasında yapılacaktır.
Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçlarında da belirtilecektir.
Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.