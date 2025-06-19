KAYGILANMAK NORMAL MI?





Sınav kaygısı ile baş etmenin en etkili yolu nedir? sorusunun öğrenciler tarafından çok yöneltildiğini belirten Uzm, Klnk. Psk. Nilüfer İldiri, şunları söyledi: “Sınav kaygısını tamamen yok etmek mümkün değil ama yönetilebilir hale getirmek mümkündür. Kaygıya değil, sürece odaklanmak: Ya kazanamazsam? yerine Ben elimden geleni yapıyorum” diyebilmek. Zihindeki felaket senaryolarını fark edip sorgulamak: Bu sınav her şeyim değil. Hayatım bu sınavdan ibaret değil. Bedensel regülasyon teknikleri: Nefes egzersizleri, kas gevşetme, sınav öncesi kısa yürüyüşler. Kaygının bazen başarıya hizmet ettiğini hatırlamak. Bir miktar kaygı odaklanmayı artırır, kaygıyı “düşman” gibi görmemek önemlidir. Ve belki de en önemlisi duyguların konuşulması. Sınavla ilgili hissettiklerini bir yetişkinle, arkadaşla ya da bir uzmana anlatmak büyük rahatlama sağlar.”