YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SON DAKİKA ÖSYM: YKS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak, yerler belli oldu mu?

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yaklaşırken sınav giriş belgeleri ve sınav yerleri, milyonlarca adayın gündemindeki yerini aldı. 21-22 Haziran tarihlerinde uygulanacak olan TYT, AYT ve YDT oturumları için ÖSYM tarafından düzenlenecek sınav giriş belgeleri, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerini içerecek. Peki, YKS sınav yerleri açıklandı mı? Sınav giriş belgeleri ne zaman erişime açılacak?
Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği YKS sınavı için geri sayım sürerken, gözler sınav yerlerinin açıklanacağı tarihe çevrildi. 21-22 Haziran'da yapılacak olan YKS oturumlarına katılacak adaylar, hangi okulda ve salonda sınava gireceklerini öğrenmek istiyor. Sınav giriş belgeleri ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden yayınlanacak. Peki YKS sınav yerleri belli oldu mu?
YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınavların giriş belgeleri, sınav tarihinden en geç 10 gün önce erişime açılıyor.
YKS sınav giriş belgelerinin 10 Haziran Salı gününden itibaren yayımlanması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.
YKS SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI
"YKS sınav giriş belgesi açıklandı" duyurusu geldikten sonra sınava katılacak öğrenciler, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sınav giriş belgelerini sorgulayabilecek.
Sınav merkezi yapan adaylar, tercihlerine göre okullarda sınavlara katılacak. T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yapan adaylar sol kısımda bulunan menüden 2025 YKS sınav giriş belgesine ulaşabilirler.
Şifresini unuttuğu için AİS'e giriş yapamayan adaylar " Şifremi unuttum" seçeneğiyle yeni şifre edinebilir veya alternatif olarak e-Devlet giriş seçeneğiyle sisteme giriş yapabilirler.
TÜM OTURUMLAR İÇİN AYRI SINAV GİRİŞ BELGESİ DÜZENLENECEK
ÖSYM tarafından açıklanan verilere göre 2025 yılında toplam 2 milyon 560 bin 640 aday sınava başvuru yaptı.
Alan Yeterlilik Testi'ne 1 milyon 721 bin 52 aday katılacak. Temel Yeterlilik Testi'ne ise tüm adaylar zorunlu olarak girecek. Temel Yeterlilik Testi başvuru sayısı ise 215 bin 447 oldu.
ÖSYM tarafından düzenlenecek üniversite sınavı oturumlarına ayrı ayrı sınav giriş belgesi düzenlenecek. Adaylar katılacakları oturuma ait sınav giriş belgesini, sınav günü yanında bulunduracak.
ADAYLAR EN AZ 1 SAAT ÖNCE HAZIR BULUNACAK
Adaylar sınavların yapılacağı, okullarda en az 1 saat önce hazır bulunacak. Öğrencilerin sınav gününden önce yaşanabilecek aksiliklerin önüne geçilmesi için sınavların düzenleneceği okulları önceden ziyaret etmesi tavsiye ediliyor. Adaylar, sınavların yapılacağı okulun açık adresine, sınav giriş belgesi üzerinden ulaşabilir.
YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ ÜZERİNDE NELER VAR?
YKS sınav giriş belgesinin üzerinde adayın güncel fotoğrafı, kimlik bilgileri, sınavın düzenleneceği okulun adı, açık adresi, salon, sıra numarası gibi bilgiler yer alacak. YKS sınav giriş belgesi renkli veya renksiz olabilecek. Ayrıca sınav günü adayların uyması gereken kurallar ve yanlarında bulundurması- bulundurmaması gereken eşyalar, sınav giriş belgesi üzerinde yer alacak.