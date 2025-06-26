YKS SINAV SONUÇ TARİHİ 2025: ÖSYM son dakika olarak açıkladı! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) geçtiğimiz hafta sonu tamamlandı. TYT, AYT ve YDT oturumlarına giren adaylar şimdi gözlerini ÖSYM'den gelecek sonuç açıklamasına çevirdi. Peki YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Sıralamalar ve puanlar hangi tarihte duyurulacak?
8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen 2025 YKS’nin ardından adaylar için bekleyiş başladı. TYT, AYT ve YDT oturumlarını geride bırakan öğrenciler, YKS sonuçları ve sıralamaların açıklanacağı tarihi merak ediyor. ÖSYM takvimine göre sonuç duyurusu için geri sayım sürüyor. Peki, YKS sonuçları hangi gün açıklanacak?
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sonuçları 22 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak. TYT, AYT ve YDT oturumlarının sonuçları ve sıralamaları bu tarihte adayların erişimine açılacak.
YKS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. Sonuçlarda şu bilgiler bulunacaktır:
>Testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısı
> TYT puanı ve başarı sırası
> Varsa AYT ile YDT puanları ve başarı sıraları
> Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)
> Yerleştirme puanları ve başarı sıraları
ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.