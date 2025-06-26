YKS SINAV SONUÇ TARİHİ 2025: ÖSYM son dakika olarak açıkladı! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen 2025 YKS’nin ardından adaylar için bekleyiş başladı. TYT, AYT ve YDT oturumlarını geride bırakan öğrenciler, YKS sonuçları ve sıralamaların açıklanacağı tarihi merak ediyor. ÖSYM takvimine göre sonuç duyurusu için geri sayım sürüyor. Peki, YKS sonuçları hangi gün açıklanacak?