2025 yılı YKS için başvurular 6 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında alınmıştı. Sınavın geç başvurları da 11 Mart tarihinde tamamlandı. Şimdi gözler YKS giriş belgesi ve sınav tarihinde. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) üç oturum halinde yapılacak. Peki YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2025 TYT AYT sınavı ne zaman? İşte YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı.
2025 YKS sınavı, üniversiteye giriş yapmak isteyen adaylar için düzenlenen merkezi sınavdır. YKS sınav yerleri, ÖSYM tarafından belirlenip sınav tarihinden önce açıklanacaktır. Sınava, lise son sınıf öğrencileri ve mezunlar başvurmakta. 22025 yılı YKS için başvurular 6 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında alınmıştı. Sınavın geç başvurları da 11 Mart tarihinde tamamlandı. 2025 YKS'ye girecek adaylar, sınav giriş belgelerini ÖSYM’nin resmi sitesinden alarak belirlenen sınav merkezlerinde sınava katılacaktır. Peki Üniversite sınavı (YKS) giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? YKS'ye kaç gün kaldı? İşte 2025 YKS tarihi.
YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?
YKS sınavının giriş belgeleri sınavdan yaklaşık on gün önce erişime sunulur. Sınav yerlerinin haziran ayının ikinci haftasının sonunda veya üçüncü hafta başında belli olması ön görülüyor.
ÖSYM YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI
2025 YKS NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek 2025 YKS TYT-AYT-YDT sınavı 21-22 Haziran tarihlerinde uygulanacak.
YKS SINAV SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇ SORU SORULACAK, SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA?
YKS sınavın ilk oturumu olan TYT 21 Haziran'da saat 10:15'te başlayacak.
İkinci oturum AYT ise 22 Haziran'da 10:15'te uygulanacak. Üçüncü oturum YDT 22 Haziran'da saat 15:45'te yapılacak.
Sınavlarda adaylara 120 soru sorulacak ve ilk oturum 165 dakika, ikinci oturum 180 dakika, üçüncü oturum ise 120 dakika sürecek.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2025 yılı YKS uygulamasının sonuçları 22 Temmuz'da duyurulacak. Sonuçlar ösym.gov.tr üzerinden ilan edilecek.
ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI (OBP) NASIL HESAPLANIR?
Ortaöğretim bitirme notları en küçüğü 250, en büyüğü 500 olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülüyor.
Ortaöğretimde alınan 100 üzerinden diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülüyor.
Buna göre 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 oluyor. Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) hesaplanmasında Türkiye geneli dikkate alınır, okul bazında işlem yapılmaz.