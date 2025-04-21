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2025 YKS sınavında geri sayım devam ediyor: Sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

2025 YKS sınavında geri sayım devam ediyor: Sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

15:3521/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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2025 YKS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanır?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2025 YKS) geri sayım devam ediyor. 2025 YKS oturumları 21 ve 22 Haziran'da organize edilecek. Adaylar, AYT, TYT ve YDT sınav giriş belgesinin ilan edilmesini bekliyor. Peki 2025 YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

YKS sınavı için geri sayım sürüyor. Üniversite sınavına girecek öğrenciler sınav giriş yerlerini, sınav gününü ve oturum sürelerini sorguluyor. Haziran ayında AYT-TYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda düzenlenecek sınavın giriş yerleri ÖSYM tarafından açıklanacak.

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı, sınav giriş belgelerinin, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün öncesinde erişime açılması bekleniyor.

2025 YKS oturumları 21 ve 22 Haziran'da organize edilecek. Bu bilgiler baz alındığında ise 2025 YKS sınav giriş belgelerinin, haziran ayının ikinci haftasında erişime açılması bekleniyor. Adaylar, sınava giriş belgelerini, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sorgulayabilecek.

2025 YKS OTURUM TAKVİMİ

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 21 ve 22 Haziran'da yapılacak. Söz konusu sınavın oturum tarihleri ise şöyle;

YKS 1. oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran 2025

YKS 2. oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) 22 Haziran 2025

YKS 3. oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 22 Haziran 2025

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