YKS sınavı için geri sayım sürüyor. Üniversite sınavına girecek öğrenciler sınav giriş yerlerini, sınav gününü ve oturum sürelerini sorguluyor. Haziran ayında AYT-TYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda düzenlenecek sınavın giriş yerleri ÖSYM tarafından açıklanacak.