YKS sınavına nerede, hangi okulda gireceğim? YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı açıldı mı son dakika?

TÜM OTURUMLAR İÇİN AYRI SINAV GİRİŞ BELGESİ DÜZENLENECEK

ÖSYM tarafından açıklanan verilere göre 2025 yılında toplam 2 milyon 560 bin 640 aday sınava başvuru yaptı.

Alan Yeterlilik Testi'ne 1 milyon 721 bin 52 aday katılacak. Temel Yeterlilik Testi'ne ise tüm adaylar zorunlu olarak girecek. Temel Yeterlilik Testi başvuru sayısı ise 215 bin 447 oldu.