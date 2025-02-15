YKS başvurusu son tarih 2025 yaklaşıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde uygulanacak 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) başvurusu 6 Şubat 2025 tarihinde başladı. 2 yıllık ve 4 yıllık üniversitelere girmeyi isteyen lise 12. sınıf öğrencileri ve üniversite adayları YKS kılavuzu ile üniversite sınavı başvurularını tamamlayacaklar. Peki, YKS başvuruları ne zaman bitecek? İşte, 2025 YKS (AYT, TYT, YDT) sınav ve başvuru tarihleri...

1 /4 Üniversite sınavına girecek olan adaylar YKS sınav ve başvuru tarihine odaklandı. Sınav başvuruları 6 Şubat'ta başladı. Henüz başvuru yapmayanlar ÖSYM üzerinden YKS son başvuru tarihini sorguluyor. Peki YKS başvuruları ne zaman bitecek? İşte (AYT, TYT, YDT) 2025 YKS sınav ve başvuru tarihleri

2 /4 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR? 6 Şubat'ta başlayan YKS başvuruları 3 Mart 2025 tarihinde sona erecek.

3 /4 YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecek. YKS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

