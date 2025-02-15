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YKS 2025 başvuruları için son gün ne zaman? ÖSYM YKS başvuru tarihlerini paylaştı

YKS 2025 başvuruları için son gün ne zaman? ÖSYM YKS başvuru tarihlerini paylaştı

10:1615/02/2025, Cumartesi
G: 15/02/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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YKS başvurusu son tarih 2025 yaklaşıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde uygulanacak 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) başvurusu 6 Şubat 2025 tarihinde başladı. 2 yıllık ve 4 yıllık üniversitelere girmeyi isteyen lise 12. sınıf öğrencileri ve üniversite adayları YKS kılavuzu ile üniversite sınavı başvurularını tamamlayacaklar. Peki, YKS başvuruları ne zaman bitecek? İşte, 2025 YKS (AYT, TYT, YDT) sınav ve başvuru tarihleri...

Üniversite sınavına girecek olan adaylar YKS sınav ve başvuru tarihine odaklandı. Sınav başvuruları 6 Şubat'ta başladı. Henüz başvuru yapmayanlar ÖSYM üzerinden YKS son başvuru tarihini sorguluyor. Peki YKS başvuruları ne zaman bitecek? İşte (AYT, TYT, YDT) 2025 YKS sınav ve başvuru tarihleri

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

6 Şubat'ta başlayan YKS başvuruları 3 Mart 2025 tarihinde sona erecek.

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecek.

YKS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ


YKS 2025 NE ZAMAN?

Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran 2025 Cumartesi 10.15'te başlayacak. Sınav 165 dakika sürecek.

Alan Yeterlilik Testi (AYT) 22 Haziran 2025 Pazar 10.15'te başlayacak. Sınav 180 dakika sürecek.

Yaban Dil Testi (YDT) 22 Haziran 2025 Pazar saat 15.45'te başlayacak. Sınav 120 dakika sürecek.



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