Sınav sonucunda farklı puan türleri ve sıralamaları olması halinde birden fazla puan türüyle tercih listesi oluşturulabileceğine değinen Türkden, tercih yaparken puan türlerine göre sıralama yapılması ve istek sırasının göz önünde bulundurulması gerektiğini, her puan türü için ayrı bir başarı sıralaması olabileceği için sıralamalara dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.





Türkden, en az bir yabancı dil bilmenin zorunluluk haline gelindiğine işaret ederek, şunları kaydetti:







