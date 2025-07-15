YSK tercih işlemleri başlıyor. Üniversite tercihleri 25 Temmuz itibariyle yapılacak. Hedeflerindeki bölüm ve okulları listesine yazan adaylar, puan ve sıralama gibi kriterlere göre en uygun okula yerleştirilecek. YKS tercihini ilk kez yapacak adaylar tercih işlemleri ve sıralama ile ilgili bazı detayları araştırıyor. YKS tercihleri nasıl yapılır, ilk sıra önemli mi? 2024 YKS 2 ve 4 yıllık üniversite tercih sıralaması nasıl olmalı, nelere dikkat edilmeli? Altınbaş Üniversitesi Öğrenci Dekanı Dr. öğretim üyesi Duygu Kotan Türkden, üniversite tercihi yaparken puan yerine başarı sırasına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. İşte üniversite tercihleri yaparken dikkat edilmesi gerekenler...
Üniversite adayları için kritik karar anı geldi. YKS tercihleri yaparken nelere dikkat etmeli, puan ve kontenjanları nasıl değerlendirmeli? YKS tercihlerinde sıralama nasıl olmalı? İşte YKS tercihlerinde dikkat edilmesi gerekenler...
YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Tercih süreci, T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifresiyle bireysel olarak gerçekleştirilecek. ÖSYM, tercih işlemlerinin sorunsuz tamamlanması için adayların kılavuzu dikkatle incelemesini ve tercihlerini son güne bırakmamasını öneriyor.
YKS TERCİH KILAVUZU VE PUANLAR BELLİ OLDU MU?
2025 YKS tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından yayınlanmadı. Tercih işlemleri ile beraber YKS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayınlanacak. Kılavuzda 2024 yılı üniversite taban puanları, kontenjanları ve sıralamaları yer alacak.
YKS tercih sıralaması nasıl olmalı, nelere dikkat edilmeli?
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkden, üniversite tercihi öncesinde doğru bilgilere ulaşmanın öğrencilerin ve ailelerin bilinçli kararlar almasını sağladığını bildirdi.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihi yaparken puan yerine başarı sırasına dikkat edilmesi gerektiğini kaydeden Türkden, "Puanlar yıllara göre değişkenlik gösterebilirken, başarı sıralamaları daha gerçekçi veri sağlar. Başarı sırası, adayın sınavdaki performansını diğer adaylarla karşılaştırarak gerçekçi bir değerlendirme sunar ve daha doğru tercihler yapılmasına olanak tanır." ifadelerini kullandı.
Adayların, ilgi ve yeteneklerine göre, iş gücü piyasasını dikkate alarak tercihte bulunmaları yerinde olacak.
Adaylar, tercihlerinde listelerini oluştururken hayallerindeki üniversite ve bölümleri tercih listesinin ilk sıralarına yazmalı, sonrasında ise sıralamalarına yakın olan; üstünde ve altında yer alan üniversite programlarını, 2023 yılında oluşan bölüm yerleştirme sıralamalarını göz önüne almalı.
PUANA GÖRE Mİ SIRALAMAYA GÖRE Mİ TERCİH YAPILMALI?
Adaylar, puana değil sıralamalarına göre tercihte bulunmalı. YKS tercihlerinde, geçen yılın sıralamaları önemli bir faktör olmalı. Daha detaylı incelemeler için güncellenen YÖK ATLAS verilerine göz atılmalı.
YKS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?
YKS tercihlerinde adaylar, en fazla 24 tercihte bulunabilecek. Adayların tercihlerinin baştan birkaçını "puanım yeterli olmayabilir" endişesine kapılmadan, sadece ilgisini göz önüne alarak belirlemeli, buralara en çok istenen programlar yazılmalı. Ancak, kazanılsa bile kaydolmak istenmeyen bir programa tercih listesinde yer vermemeli. Adayların tercih listelerindeki programların sırasının istek sıralarına uygunluğu kontrol edilmeli.
Sınav sonucunda farklı puan türleri ve sıralamaları olması halinde birden fazla puan türüyle tercih listesi oluşturulabileceğine değinen Türkden, tercih yaparken puan türlerine göre sıralama yapılması ve istek sırasının göz önünde bulundurulması gerektiğini, her puan türü için ayrı bir başarı sıralaması olabileceği için sıralamalara dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.
Türkden, en az bir yabancı dil bilmenin zorunluluk haline gelindiğine işaret ederek, şunları kaydetti:
"Bölümü İngilizce okumak, öğrencilerin mesleki İngilizceye daha hakim olmasını sağlar ve yetkinliklerini artırır. İngilizce eğitim, uluslararası kariyer hedefleyen veya global şirketlerde çalışmak isteyen öğrenciler için büyük bir avantaj sağlar."
Vakıf üniversitelerindeki yüzde 50 burslu program ile küçük şehirlerdeki devlet üniversiteleri tercihi arasında kalan adayların durumuna ilişkin Türkden, "Bu seçimde ailenizin veya sizin gelir durumunuzu gözden geçirmeniz faydalı olacaktır. Büyük şehirlerdeki staj imkanları küçük şehirlere göre avantaj sağlayabilir." değerlendirmesinde bulundu.
Tıp gibi bazı bölümlerin iş bulma garantisi sunabilmesine rağmen bu olasılığı artıracak mesleklerden daha çok beceri ve yetkinliklerin geliştirilmesine odaklanılması gerektiğine değinen Türkden, teknoloji, yabancı dil, iletişim ve problem çözme becerilerini geliştirmenin iş bulma şansını artırabileceğini kaydetti.
İstediğiniz Yabancı Dile Dikkat
Eğitim almak istediğiniz yabancı dili kontrol edin ve tercihlere uygun bölümü yazın.
Tercih sürecinde ailelere düşen görevler neler?
Tercih sürecinde ailelere düşen görevlerden en önemlisi öğrenciyi yönlendirmektir. Maalesef bazı aileler yönlendirme yapmaya çalışırken öğrenciyi ve tercihlerini yönetiyorlar. Bunun ayrımına dikkat etmek gerek. Öğrencinin ne istediği göz önünde bulundurulmalı aile kendi fikrini öğrenciyi etkilemeyecek şekilde ifade etmeli.
YKS TABAN PUANLARI 2025 AÇIKLANDI MI?
2023 yılına ait 2 yıllık-ön lisans ve 4 yıllık-lisans bölümlerin taban ve tavan puanları, sıralamaları ve kontenjanları kontrol ediliyor.
Yükseköğretim Kurulu'nun ''yokatlas.yok.gov.tr'' internet sitesi üzerinden geçmiş yıllara ait puanlar, kontenjanlar, bölümlere yerleşen öğrencilerin profilleri gibi pek çok bilgiye ulaşabilirsiniz.
YKS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI