2025 YKS başvuru tarihi ve ücretleri öğrenciler tarafından merak ediliyor. ÖSYM tarafından açıklanan YKS 2025 başvuru tarihi, sınava girecek adaylar için büyük önem taşıyor. YKS başvuru ücreti 2025 yılında güncellenerek belirlenirken, TYT, AYT ve YDT oturumları için ayrı ücretlendirme yapılmakta. Peki, YKS, TYT, AYT, YDT 2025 başvuruları ne zaman yapılacak? İşte YKS 2025 sınav tarihi, başvuru süreci ve ücret bilgileri.