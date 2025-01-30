ÖSYM 2025 YKS takvimine göre, üniversite sınavı başvuruları, 6 Şubat-3 Mart 2025'te alınacak. Peki YKS sınavı ne zaman, başvuru ücreti ne kadar? İşte 2025 ÖSYM YKS TYT, AYT, YDT başvuru ve sınav tarihi!
2025 YKS başvuru tarihi ve ücretleri öğrenciler tarafından merak ediliyor. ÖSYM tarafından açıklanan YKS 2025 başvuru tarihi, sınava girecek adaylar için büyük önem taşıyor. YKS başvuru ücreti 2025 yılında güncellenerek belirlenirken, TYT, AYT ve YDT oturumları için ayrı ücretlendirme yapılmakta. Peki, YKS, TYT, AYT, YDT 2025 başvuruları ne zaman yapılacak? İşte YKS 2025 sınav tarihi, başvuru süreci ve ücret bilgileri.
2025 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 YKS başvuruları 6 Şubat - 3 Mart 2025 tarihleri arasında alınacak. Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleştirebilecekler.
YKS BAŞVURU ÜCRETİ 2025 BELLİ OLDU MU?
2025 YKS sınav ücreti henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Ancak, önceki yıllardaki sınav ücretleri göz önünde bulundurularak bir tahmini ücret belirlenebilir. Sınav ücreti, başvuru kılavuzu ile birlikte ÖSYM'nin internet sitesinde duyurulacaktır. Adayların, başvuru yapmadan önce sınav ücretini kontrol etmeleri ve ödeme işlemini zamanında gerçekleştirmeleri önemlidir.
2025 YKS SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM'nin açıkladığı "2025 Yılı Sınav Takvimi"ne göre, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) 21-22 Haziran'da yapılacak.
Temel Yeterlik Testi (TYT) 21 Haziran Cumartesi, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) 22 Haziran Pazar günü düzenlenecek.
YKS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR KAÇTA BİTİYOR? TYT AYT SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
YKS TYT ve AYT sınavının başlam saati 10:15 olarak ÖSYM tarafından açıklandı. YKS sınavına katılacak adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00, öğleden sonra oturumlarında saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
TYT SINAVINDA KAÇ SORU SORULACAK?
YKS'nin 21 Haziran saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT, 165 dakika sürecek. Sınavda adaylara Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri'nden 120 soru yöneltilecek.
AYT SINAVINDA KAÇ SORU SORULACAK?
YKS sınavın ikinci oturumu AYT ise 22 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan 160 soruluk kitapçık verilecek.