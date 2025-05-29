YÖK BECAYİŞ SONUÇLARI SON DAKİKA: YÖK becayiş sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Üniversiteler arası görev değişikliği bekleyen akademik ve idari personelin gözü YÖK’ten gelecek açıklamada. Yükseköğretim Kurulu tarafından yürütülen 2025 yılı becayiş (karşılıklı yer değiştirme) başvurularında süreç tamamlanırken, sonuçların ne zaman duyurulacağı merak konusu oldu. Kurum içi yer değişikliğiyle aile birliğini sağlamak ya da görev yerini değiştirmek isteyen personel, “Becayiş sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt arıyor.

1 /4 Üniversiteler arası karşılıklı yer değişikliği başvurularının ardından, binlerce personel YÖK’ten gelecek açıklamaya kilitlendi. 2025 yılı becayiş sürecinde başvurular tamamlanırken, yer değişikliği talep eden akademik ve idari personel sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. Gözler Mayıs ayının son günlerinde yapılması beklenen resmi duyuruda. Peki, YÖK becayiş sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte merak edilen detaylar...

2 /4 2025 yılı becayiş başvuruları için değerlendirme süreci için sona yaklaşıldı. Sosyal medyada paylaşılan son detaylara göre, 23 Mayıs 2025 tarihinde CİMER üzerinden YÖK'e yapılan bilgi edinme başvurusuna verilen yanıtta, sonuçların "bu hafta içinde" açıklanacağı bilgisi yer aldı.

3 /4 YÖK BECAYİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? YÖK'ün resmi internet sitesinde henüz konuyla ilgili bir duyuru yayınlanmazken, üniversite personelleri sonuçları heyecanla bekliyor. Becayiş sistemi, farklı üniversitelerde çalışan personelin karşılıklı olarak yer değiştirmesine olanak tanıyarak, özellikle aile birliği gibi sosyal gerekçelerle tayin isteyen çalışanlar için önemli bir fırsat sunuyor.