YÖKDİL/2 NE ZAMAN?

2025-YÖKDİL/2 Sınavı, 27 Temmuz 2025 tarihinde; İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacak.

Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek. Kırgızistan-Bişkek’te sınav Türkiye saati ile 10.15’te başlayacak.

Bir dönemde sadece bir yabancı dil ve alandan sınava girilebilecek.







