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Young Boys hangi ülkenin takımı

13:26 - 5/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 13:37 - 5/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
<p>Young Boys ne zaman kuruldu? Young Boys oyuncu kadrosunda kimler var?</p>
Young Boys ne zaman kuruldu? Young Boys oyuncu kadrosunda kimler var?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Young Boys oldu. BSC Young Boys İsviçre'nin başkenti Bern'in futbol kulübüdür. 2010-11 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. turda Fenerbahçe ile eşleşmişti. Peki Young Boys ne zaman kuruldu? Young Boys oyuncu kadrosunda kimler var? Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi Young Boys'u tanıyalım.

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Young Boys kulübü 1898’de kuruldu. 31.783 kapasiteli Wankdorf Stadına sahip Young Boys’un takım renkleri Sarı-siyahtır. Gerardo Seoane teknik direktör başkanlığındaki Young Boys kulübü başkanı Werner Müller’dir.  İsviçre Süper Ligi'nde bu sezon 4 maçta 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Young Boys, 1 puanla ligin son sırasında yer alıyor.

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BSC Young Boys İsviçre'nin başkenti Bern'in futbol kulübüdür. 2010-11 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. turda Fenerbahçe ile eşleşmiştir.

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Young Boys, 1959 yılında Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı final, 1986 yılında ise Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda çeyrek final oynadı.

İlk maçta kendi evinde 2-2 berabere kalmasına rağmen deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde play-off oynamaya hak kazanmıştır. Play-off turundaki rakibi Premier Lig ekiplerinden Tottenham'dır.

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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off birinci maçında kendi evinde Tottenham'ı 3-2 yenmiştir. Rövanş maçında Tottenham'a 4-0 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne gitmiştir.

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Young Boys oyuncu kadrosunda kimler var?

Mohamed Ali Camara

Cédric Zesiger

Esteban Petignat

Marvin Spielmann

Vincent Sierro

Wilfried Kanga

Moumi Ngamaleu

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Nicolas Bürgy

Meschak Elia

Jordan Siebatcheu

Jean-Pierre Nsame

Felix Mambimbi

Michel Aebischer

Ulisses Garcia

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Alex Jankewitz

Quentin Maceiras

Jordan Lefort

David von Ballmoos

Sandro Lauper

Fabian Rieder

Christopher Martins

Silvan Hefti

Leandro Zbinden

Joël Monteiro

Guillaume Faivre

#Young Boys
#Young Boys oyuncuları
#Young Boys Galatasaray
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