Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Young Boys oldu. BSC Young Boys İsviçre'nin başkenti Bern'in futbol kulübüdür. 2010-11 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. turda Fenerbahçe ile eşleşmişti. Peki Young Boys ne zaman kuruldu? Young Boys oyuncu kadrosunda kimler var? Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi Young Boys'u tanıyalım.
Young Boys kulübü 1898’de kuruldu. 31.783 kapasiteli Wankdorf Stadına sahip Young Boys’un takım renkleri Sarı-siyahtır. Gerardo Seoane teknik direktör başkanlığındaki Young Boys kulübü başkanı Werner Müller’dir. İsviçre Süper Ligi'nde bu sezon 4 maçta 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Young Boys, 1 puanla ligin son sırasında yer alıyor.
BSC Young Boys İsviçre'nin başkenti Bern'in futbol kulübüdür. 2010-11 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. turda Fenerbahçe ile eşleşmiştir.
Young Boys, 1959 yılında Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı final, 1986 yılında ise Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda çeyrek final oynadı.
İlk maçta kendi evinde 2-2 berabere kalmasına rağmen deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde play-off oynamaya hak kazanmıştır. Play-off turundaki rakibi Premier Lig ekiplerinden Tottenham'dır.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off birinci maçında kendi evinde Tottenham'ı 3-2 yenmiştir. Rövanş maçında Tottenham'a 4-0 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne gitmiştir.
Young Boys oyuncu kadrosunda kimler var?
Mohamed Ali Camara
Cédric Zesiger
Esteban Petignat
Marvin Spielmann
Vincent Sierro
Wilfried Kanga
Moumi Ngamaleu
Nicolas Bürgy
Meschak Elia
Jordan Siebatcheu
Jean-Pierre Nsame
Felix Mambimbi
Michel Aebischer
Ulisses Garcia
Alex Jankewitz
Quentin Maceiras
Jordan Lefort
David von Ballmoos
Sandro Lauper
Fabian Rieder
Christopher Martins
Silvan Hefti
Leandro Zbinden
Joël Monteiro
Guillaume Faivre