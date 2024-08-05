Young Boys ne zaman kuruldu? Young Boys oyuncu kadrosunda kimler var?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Young Boys oldu. BSC Young Boys İsviçre'nin başkenti Bern'in futbol kulübüdür. 2010-11 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. turda Fenerbahçe ile eşleşmişti. Peki Young Boys ne zaman kuruldu? Young Boys oyuncu kadrosunda kimler var? Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi Young Boys'u tanıyalım.

1 / 7 Young Boys kulübü 1898’de kuruldu. 31.783 kapasiteli Wankdorf Stadına sahip Young Boys’un takım renkleri Sarı-siyahtır. Gerardo Seoane teknik direktör başkanlığındaki Young Boys kulübü başkanı Werner Müller’dir. İsviçre Süper Ligi'nde bu sezon 4 maçta 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Young Boys, 1 puanla ligin son sırasında yer alıyor.

2 / 7 BSC Young Boys İsviçre'nin başkenti Bern'in futbol kulübüdür. 2010-11 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. turda Fenerbahçe ile eşleşmiştir.

3 / 7 Young Boys, 1959 yılında Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı final, 1986 yılında ise Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda çeyrek final oynadı. İlk maçta kendi evinde 2-2 berabere kalmasına rağmen deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde play-off oynamaya hak kazanmıştır. Play-off turundaki rakibi Premier Lig ekiplerinden Tottenham'dır.

4 / 7 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off birinci maçında kendi evinde Tottenham'ı 3-2 yenmiştir. Rövanş maçında Tottenham'a 4-0 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne gitmiştir.

5 / 7 Young Boys oyuncu kadrosunda kimler var? Mohamed Ali Camara Cédric Zesiger Esteban Petignat Marvin Spielmann Vincent Sierro Wilfried Kanga Moumi Ngamaleu

6 / 7 Nicolas Bürgy Meschak Elia Jordan Siebatcheu Jean-Pierre Nsame Felix Mambimbi Michel Aebischer Ulisses Garcia