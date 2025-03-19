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Instagram, Youtube Twitter (X) ne zaman düzelecek? 19 Mart sosyal medya bant daraltmasında son durum

Instagram, Youtube Twitter (X) ne zaman düzelecek? 19 Mart sosyal medya bant daraltmasında son durum

Tuğba Güner
13:0919/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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19 Mart'ta sabah saatlerinde sosyal medya platformlarına erişim sorunu yaşayan kullanıcıların gündeminde yer alıyor. Masaüstü ve mobil üzerinden video platformu Instagram, Youtube Twitter (X) 'a girmeye ve video izlemeye çalışanlar, yüklenme problemleriyle karşılaşıyor. Yaşanan problemin dünya üzerinden mi yoksa sadece Türkiye'de yaşanıp yaşanmadığı, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak ediliyor. Peki, Tik Tok, Instagram, Youtube Twitter (X) düzeldi mi, ne zaman düzelecek? 19 Mart sosyal medya bant daraltmasında son durum

Sosyal medya uygulamalarında meydana gelen erişim sorunu, sabah saatlerinden itibaren kullanıcıların gündeminde yer almaya başladı. Tiktok, Youtube, Instagram, Twitter( X) gibi platform kullanıcıları uygulamalara giriş yapamıyor. Peki, sosyal medya erişim engeli ne zaman düzelecek, düzeldi mi? İşte yapılan son açıklamalar...

INSTAGRAM DÜZELDİ Mİ, NE ZAMAN DÜZELECEK?

Instagram, Twitter ve YouTube'da hata tespit raporuna göre saat 06.00'dan itibaren geniş çaplı bir aksama yaşanıyor.

TWİTTER (X) DÜZELDİ Mİ, NE ZAMAN DÜZELECEK?

Yaşanan sıkıntı ile ilgili BTK tarafından alınmış bir erişim kararı bulunmamakla birlikte resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

YOUTUBE DÜZELDİ Mİ, NE ZAMAN DÜZELECEK?


Kullanıcılar Youtube, Facebook, Instagram, Twitter'a erişim sorunu yaşamaya devam ediyor.

TİKTOK VE YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ?

Tiktok ve Youtube'da yaşanan erişim sorunları nedeniyle, sosyal medya kullanıcıları "Tiktok ve Youtube çöktü mü?" sorularına yanıt aramaya başladı.

Sosyal medya platformlarına erişim sağlayamadıklarını "Downdetector" isimli siteye bildiren kullanıcılara, Tiktok ve Youtube tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.


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