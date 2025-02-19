Gece etkisini artıran kar yağışının ardından, Yozgat merkezinde cadde, sokak, çatı ve araçlar beyaza büründü. Karayolları ve belediye ekipleri de yollarda kar küreme ve temizleme çalışması yaptı. kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezinde bugün eğitime ara verilmişti. Peki Yozgat’ta 20 Şubat okullar tatil mi? Yozgat’ta yarın okul var mı yok mu?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın hava durumu haritasını yayınladı. Türkiye genelinde kar yağışı, sağanak ve dondurucu soğuk hava etkisini sürdürüyor. Vatandaşlar mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları ve olumsuz hava koşullarına karşı uyarıldı.
Yozgat’ta okulların tatil olup olmadığı yönünde bilgiler, gelen son dakika haberleri araştırılıyor. Peki ama Yozgat Valiliği'nden okulların tatil olup olmadığına dair bir açıklama geldi mi?
Yozgat’ta okullar tatil mi?
Yozgat Valiliği'nden henüz bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı. Dolayısıyla, 20 Şubat Perşembe günü okulların tatil olup olmayacağı henüz netlik kazanmış değil.
Yozgat'ta kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezinde bugün eğitime 1 gün ara verilmişti.
Doğu Karadeniz'de devam eden yağışların, 19.02.2025 Çarşamba günü etkisini arttırarak sahil kesimlerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kuvvetli kar (10-20 cm) şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
19.02.2025 Çarşamba günü beklenen kar yağışlarının, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Sivas'ın doğu, Kayseri'nin kuzey kesimlerinde kuvvetli (mevcut kar örtüsünün üzerine 10-20 cm ilave), Tunceli, Bingöl ve Erzincan çevrelerinde kuvvetli, yükseklerinde yer yer yoğun (mevcut kar örtüsünün üzerine 20 cm ve üzeri ilave) olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı ile tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden itibaren Sinop'un iç ve yüksekleri ile Kastamonu'da, gece saatlerinden itibaren Samsun'un iç ve yüksekleri, Çorum, Amasya'nın yüksek kesimleri ile Salı günü sabah saatlerinden itibaren Ordu'nun yüksekleri ve yüksek kesimlerinden başlayarak zamanla Tokat'ta kuvvetli (5-20 cm), Sinop'un yükseklerinde yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışları beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.