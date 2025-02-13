Yozgat'ta iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. Kar yağışından eğitim de etkilendi. Yozgat merkezi ile Akdağmadeni, Çayıralan ve Çandır ilçelerinde okullar bugün tatil edildi. Kar tatili yapan öğrenciler. Yozgat'ta yarın okullar tatil mi? 14 Şubat Cuma Valilikten son dakika kar tatili açıklaması geldi mi? sorusuna yanıt arıyor.
Yozgat'ta 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. Kar yağışıyla kent merkezindeki cadde ve sokaklar beyaza büründü, park halindeki araçlar ve binaların çatıları karla kaplandı. Belediye ekipleri, cadde, sokak ve kaldırımlarda kar temizleme çalışmalarına devam etti.
Yozgat'ta okullar tatil mi?
14 Şubat Cuma günü için Yozgat Valiliğinden kar tatili açıklaması yapmadı. Yozgat’ta bugün okullar tatil edilmişti.
Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kent merkezi ile Akdağmadeni, Çayıralan ve Çandır ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime bugün ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği ile kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileriyle okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan anneler de 13 Şubat Perşembe günü idari izinli sayılacaktır. Eğitim öğretime ara verilmeyen ilçelerimiz yağış durumuna göre münferiden karar alacaklardır."
Yozgat’ta 14 Şubat Cuma günü hava durumu soğuk ve sisli olacak. Meteorolojik tahminlere göre, sıcaklık -6°C ile 0°C arasında değişirken, nem oranı ise %84 ile %96 arasında seyredecek.
Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, kentte etkisini artıran kar yağışı nedeniyle vatandaşları ve sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Vali Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte vatandaşların ulaşımda zorluk yaşamaması için İl Özel İdaresi, kara yolları ve belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.
Trafiğe çıkacak sürücüleri önlem almaları konusunda uyaran Özkan, sürücülerden kış lastiği, zincir, çekme halatı ve takoz gibi ekipmanları yanlarında bulundurmalarını istedi. Bu ekipmanların kış şartlarında meydana gelen olumsuzlukları en aza indireceğini aktaran Özkan, yola çıkacak vatandaşları emniyet kemeri kullanmaları noktasında da uyardı.