Yurt dışı çıkış harcı zammı Meclis'te kabul edildi. Buna göre 150 lira olan yurt dışı çıkış harcı 500 liraya yükselecek. Peki yurt dışı çıkış harcı ne zaman artacak, kimler yurt dışı çıkış harcı ödemeyecek?
Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri TBMM Genel Kurulu'nda devam ediyor. Teklifin ikinci bölümünde yer alan ve 150 lira olan yurt dışı çıkış harcının 500 liraya yükseltilmesini öngören 51'inci madde kabul edildi.
YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NE ZAMAN ARTACAK?
Vergi ve sosyal güvenlik alanına ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'ndan geçti. Söz konusu düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.
KİMLER YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI ÖDEMEYECEK?
TBMM Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, yurt dışı çıkış harcının 2024 yılı itibarıyla 150 TL’den 500 TL’ye çıkarıldığını duyurdu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise harç tutarının her yıl yeniden değerleme oranıyla artırılacağını belirtti.
Mehmet Muş, yurt dışı çıkış harcından muaf tutulacak grupları da açıkladı. Buna göre, aşağıdaki kişiler yurt dışı çıkış harcı ödemeyecek:
Yurt dışında oturma izni bulunanlar
7 yaşını doldurmamış olanlar
Sınır bölgelerinde yaşayan ve "pasavan" gibi belgelerle çıkış yapan vatandaşlar
Kuzey Kıbrıs'a kimlik belgesiyle çıkanlar
Ticari amaçla sefer yapan kara, deniz, hava ve demir yolu toplu taşıma ve yük taşıma araçları mürettebatı.
YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NEDİR?
Türkiye Cumhuriyeti pasaportu ile yurt dışına çıkış yapan yolculardan, çıkış başına harç bedeli alınmaktadır. Bu harç, havalimanlarındaki otomat ve veznelerden, gümrük saymanlıklarından, Maliye Bakanlığı’na ait harç bürolarından, anlaşmalı bankalardan ve vergi dairelerinden ödenebilmektedir.
Yurt Dışı Çıkış Harcı Nereye ve Nasıl Ödenir?
Yurt dışı çıkış harcı ödeme yöntemleri arasından size en uygun olanı seçebilirsiniz. “Yurt dışı çıkış harcını havalimanındaki noktalardan, internetten ve bankadan ödeyebilirsiniz.
Yurt Dışı Çıkış Harcı Ne Zaman Ödenir?
Pul harcı ödemesi yurt dışı seyahatinden önce yapılmalıdır. Ödemenin gerçekleşmesi için pasaport geçiş kontrolüne kadar vakit bulunur. Bu süreye kadar ilgili bedelin ödemesinin yapılmış olması gerekir. Ödeme yapılmadığı durumlarda kişilerin yurt dışına çıkışına izin verilmez.