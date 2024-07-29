Yurt Dışı Çıkış Harcı Ne Zaman Ödenir?

Pul harcı ödemesi yurt dışı seyahatinden önce yapılmalıdır. Ödemenin gerçekleşmesi için pasaport geçiş kontrolüne kadar vakit bulunur. Bu süreye kadar ilgili bedelin ödemesinin yapılmış olması gerekir. Ödeme yapılmadığı durumlarda kişilerin yurt dışına çıkışına izin verilmez.