"Zamlı 12.500 TL ne zaman yatacak 2024?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. En düşük emekli maaşı 2024 yılı için 12.500 TL olarak açıklandı. Temmuz ayının ilk haftasında duyurulan %24,73'lük zamın kök maaşlara etkisiyle yaklaşık 1.8 milyon emekli zamdan yararlanamadı. Bu durum üzerine emekli maaşları için ek zam çalışmaları yapıldı ve yeni rakam ortaya çıktı. Peki Zamlı 12.500 TL ne zaman yatacak 2024? 12.500 TL emekli maaşı Temmuz ayında yatacak mı, yetişecek mi?
"Zamlı 12.500 TL ne zaman yatacak 2024? 12.500 TL emekli maaşı Temmuz ayında yatacak mı, yetişecek mi?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emeklinin en düşük emekli maaşı belli oldu. 12.500 TL emekli maaşı alacaklar ödeme takvimi hakkındaki detayları merak ediyor. İşte SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı için maaş ödeme günleri...
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşına yönelik açıklamalarda bulundu. Güler, en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltileceğini açıkladı.
Güler'in açıklamaları şöyle:
Yaşlılık, malüllük aylığı alan emeklilere 10 bin lira olan asgari ödeme tutarını 12500 liraya yükseltiyoruz. Bu düzenlemenin toplamda şu anda 16 milyon 180 bin civarında olan toplam emekli sayımız içinde en düşük emekli aylığının 12500 liraya tamamlanması halinde 2024 Temmuz-Aralık döneminde etkilenecek emekli sayısı 3 milyon 707 bin kişi. Bütçeye maliyeti de 33 milyar 200 milyon liradır. Biz OVP'ye bağlılık, bütçe disiplinini sağlamak için bunu uzun dönemde çalışıyoruz. Bunun mevcut bütçe imkanlarının karşılığını da sağlamak zorundaydık. 53 maddelik teklif içinde bunun karşılandığını belirlemek istiyoruz. Yıllara böldüğünüzde maliyetin bütçemize çok daha fazla bir yük getirdiğini ifade etmek isterim.
Yurt dışına çıkış harcını 500 lira olarak belirliyoruz. Her yıl harç tutarı yeniden değerleme oranıyla artırılacaktır.
ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Emekli maaş zamları bu aydan itibaren , Komisyon, Genel Kurul sonrası kanunlaşacak. Ardından zamlı emekli maaşı yatırılmaya başlanacak.
EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
Bağ-Kur, SSK tek bir kurum çatısı altında toplanmasına rağmen ödeme günleri, bağlı olunan kuruma göre değişiyor. Bağ-Kur ve SSK emeklileri için ödeme gününün belirlenmesinde emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi dikkate alınıyor.
Bağ-Kur emeklilerinden emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 5, 7 ve 9 olanlar, emekli maaşını her ayın 25'inde alır. 3 ve 1 olanlar ise her ayın 26'sında maaş almaya hak kazanır iken, 4, 6 ve 8 olanların maaşları ise her ayın 27'sinde yatar.
Bağ-Kur emeklilerinin son maaş ödeme günü ise her ayın 28'i olup, emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 0 ve 2 olanlar da bu kapsama giriyor.
SSK emeklileri, tahsis numaralarının son hanesine göre maaş alıyor. Son rakamı 9 olanlar her ayın 17'sinde, 7 olanlar 18'inde, 5 olanlar 19'unda, 3 olanlar 20'sinde ve 1 olanlar ise her ayın 21'inde maaş almaya hak kazanıyor.
Emeklilik tahsis numarasının son hanesi 8 olanlar ayın 22'sinde, 6 olanlar 23'ünde, 4 olanlar 24'ünde, 2 olanlar 25'inde ve 0 olanlar ise her ayın 26'sında maaş ödemelerini alıyorlar.