Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? SSK Bağkur maaş farkı ödeme günleri milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklileri için beklenen yüzde 16,67 oranındaki zam yasalaştı. Bu düzenleme ile birlikte, en düşük emekli maaşı 16.881 TL'ye yükseltildi. Emekliler, Temmuz ayından itibaren zamlı maaşlarını almaya başlayacak ve oluşan zam farkları da hesaplara yatırılacak. Peki zamlı emekli maaşı yattı mı? Emekli zammı temmuz zam farkı ne zaman hesaplara yatırılacak? İşte tahsis numarasına göre 4A - 4B - 4C Bağkur ve SSK emekli maaşı ödeme günleri...

1 /9 Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? SSK Bağkur maaş farkı ödeme günleri Resmi Gazete'de yayımlanıp yayımlanmadığı merak konusu. Emekli maaş zammı yürürlüğü girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen teklifle birlikte, en düşük emekli maaşına %16,67'lik bir artış yapıldı. Bu artışla birlikte, en düşük emekli maaşı 14.469 TL'den 16.881 TL'ye yükseldi. Emekliler, zam oranlarının kesinleşmesinin ardından şimdi de "Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak?" sorusunun cevabını merakla bekliyor. Peki, Zamlı emekli maaşları ne zaman ayın kaçında yatacak? İşte tahsis numarasına göre 4A - 4B - 4C Bağkur ve SSK emekli maaşı ödeme günleri.

2 /9 TÜİK tarafından açıklanmasının ardından Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emekli maaş zammı oranı da kesinleşmiş oldu. Buna göre SSK ve Bağkur emekli maaşlarına yüzde 16,67 oranında emekli sandığı emeklilerine ise yüzde 15,57 oranında zam yapıldı. Peki, Zamlı emekli maaş ne zaman yatacak? İşte zamlı emekli maaşı ödemesiyle ilgili detaylar.

3 /9 ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK? SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşlarının ödeneceği tarihler de belli oldu. SSK’lı emekliler ile dul ve yetimler 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Temmuz arasında maaşlarını alacak. Maaş ödeme takvimi, yapılan düzenlemeye yetişmiş durumda.

4 /9 EMEKLİYE EK ZAM NE KADAR? Emeklilerin yeni maaşları hesaplanırken önce Haziran ayındaki kök aylıklara yüzde 16,67 oranında zam eklenecek. Daha sonra kök aylığa göre yüzde 4 veya yüzde 5 oranında ek ödeme yapılacak. Hesaplanan toplam ödeme 16.881 TL’nin altındaysa, Hazine desteği ile bu rakama tamamlanacak.

5 /9 TAHSİS NUMARASINA GÖRE SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ Bununla beraber 4A, 4B, 4C aylıkları tahsis numarasına göre farklı günlerde hesaplara aktarılıyor. SSK, BAĞ-KUR emekli aylığı ödeme takvimi şu şekilde; Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde, Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde, Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda, Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde, Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,



6 /9 Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde, Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde, Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde, Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde, Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

7 /9 TAHSİS NUMARASINA GÖRE 4B BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME TARİHLERİ Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde, Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde, Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde, Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.



8 /9 DUL VE YETİM MAAŞI NE KADAR ZAMLANDI? Zam düzenlemesinden dul ve yetim maaşı alan hak sahipleri de yararlanacak. Ölüm aylığı oranına göre yapılacak ödemelerde taban sınırlar da belirlendi. Bu kapsamda; Yüzde 75 oranında ölüm aylığı alanlara en az 12.660 TL, Yüzde 50 oranında alanlara 8.440 TL, Yüzde 25 oranında alanlara ise 4.220 TL ödeme yapılacak. Bu tutarların altında kalan maaşlar da yukarıdaki rakamlara tamamlanacak.