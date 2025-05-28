İslam takviminin on ikinci ayı olan Zilhicce, hac ibadetinin yerine getirildiği, kurban bayramının idrak edildiği ve manevi kıymeti çok yüksek on günü barındıran bir zaman dilimidir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)'in de önemine dikkat çektiği bu özel günlerde, Müslümanlar oruç tutar, zikirlerle meşgul olur, dua eder ve paylaşmanın en güzel örneklerinden biri olan kurban ibadetini yerine getirir. Sizler de bu özel günlerde Zilhicce mesajları ile yakınlarınıza hayırlı dileklerin yer aldığı paylaşımlarda bulunabilirsiniz. İşte 2025 yılı için derlediğimiz en güzel, anlamlı, dualı ve resimli Zilhicce ayı mesajları...

1 /15 Zilhicce’nin ilk on günü hakkında Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Allah katında Zilhicce’nin ilk on gününde yapılan amellerden daha sevimli hiçbir amel yoktur.” (Buhârî, Savm: 9)

Bu mübarek günlerde hem ibadetle hem de güzel sözlerle gönülleri ihya etmek isteyenler için resimli, dualı, anlam dolu Zilhicce mesajlarını derledik.

2 /15 İŞTE EN GÜZEL RESİMLİ ZİLHİCCE MESAJLARI 2025

*Mübarek Zilhicce ayı, rahmetin, bereketin ve ibadetin zirveye ulaştığı kutlu bir vakittir. Duaların kabul, niyetlerin makbul olduğu bu günleri en güzel şekilde değerlendirmeyi Rabbimiz hepimize nasip etsin.

3 /15 * Hac farizasının yerine getirildiği, kurbanların kesildiği, kalplerin arındığı bu mübarek ayda; tüm İslam âleminin Zilhicce ayı mübarek olsun. Allah’tan niyetlerinize hayır, ibadetlerinize kabul dileriz.

4 /15 * On mübarek gün… Her biri bir ömre bedel. Zilhicce’nin ilk on günü vesilesiyle, yüreklere huzur, sofralara bereket, dualara kabul diliyoruz. Bu özel vakitleri kaçırmayın, diliniz zikirle, kalbiniz şükürle dolsun.



5 /15 * Zilhicce ayı geldi; niyetler temizlensin, gönüller arınsın, kardeşlik güçlensin. Hac yolunda olanlara selamet, kurban hazırlığında olanlara kolaylık, oruçla bekleyenlere sabır diliyoruz.



6 /15 * Zilhicce; bir ay değil, bir rahmet mevsimi… Bu mevsimde kalbiniz tövbeyle, gönlünüz şükürle, sofranız helal rızıkla dolsun. Tüm İslam âleminin Zilhicce ayı kutlu olsun.

7 /15 * Her Müslümanın gönlünde bir gün hacı olma duası vardır. O dua bu ayda daha çok yankı bulur göklerde. Rabbim Zilhicce ayını tüm kullarına hacla, kurbanla ve kabul olmuş ibadetlerle süslemeyi nasip etsin.

8 /15 * Kurban; teslimiyetin adıdır. Zilhicce ise bu teslimiyetin en saf haliyle yaşandığı bir zaman… Bu mübarek günlerde niyetler halis, ibadetler kabul olsun.

9 /15 * Zilhicce ayı; sadece bir takvim zamanı değil, bir ruh arınmasıdır. Bu zaman diliminde Rabbimize yakınlaştığımız her an, bize ebedi kurtuluşun yolunu açar. Mübarek olsun.

10 /15 * Zilhicce'nin her günü binlerle çarpılan bir sevap fırsatıdır. Bu fırsatı değerlendirenlerden olmanız duasıyla... Haber sitemiz olarak tüm okurlarımızın bu mübarek ayını tebrik ederiz.

11 /15 * Bu ay, ibadetlerin değer kazandığı; her tesbih, her dua ve her adımın kat kat karşılık bulduğu bir zaman dilimidir. Zilhicce ayınızı en güzel şekilde geçirebilmeniz duasıyla...

12 /15 * “Zilhicce’nin her günü bin sevap… Her adımınız dua, her niyetiniz ibadet olsun. Mübarek ayınız hayırlara vesile olsun.”

13 /15 * “Teslimiyetin adı kurban, vuslatın adı hac… Zilhicce ayı kalpleri arındırsın, duaları kabul ettirsin.”

14 /15 * “Bu ay sadece bir zaman değil; rahmete açılan kapıdır. Kalbinizi, niyetinizi ve dilinizi güzelleştirin.”