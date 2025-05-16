Nisan ayında meydana gelen zirai don olayı, birçok bölgede üreticileri zor durumda bıraktı. Özellikle meyve ağaçlarının çiçeklenme dönemine denk gelmesi nedeniyle kayıplar ciddi boyutlara ulaştı. 34 ildeki 16 meyve çeşidinin etkilendiği don olayının ardından, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydı bulunan üreticilere yönelik hasar tespit başvuru süreci başlatıldı. Zirai don desteği başvurusu nasıl yapılır? Zirai don desteği başvuru şartları neler?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Külliye’de ziraat odaları başkanlarıyla bir araya geldi. Başkanların bölgelerindeki sorunları dinledi. Geçtiğimiz ay yaşanan hava koşullarının bazı tarım ürünlerinde hasara yol açtığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özellikle belli ürün gruplarında bu sene sıkıntı yaşayacağımız anlaşılıyor.
Şimdiye kadarki tespitlerimiz kayısı, üzüm, elma, şeftali, nektarin gibi bazı meyve gruplarında farklı derecelerde hasar meydana geldiğini gösteriyor" dedi. Zirai dondan etkilenen çiftçilerin belirlenen tarihler arasında gerekli belgeleri tamamlayarak başvurularını tamamlayabilecek. Peki, zirai don desteği başvurusu nasıl yapılır?
ZİRAİ DON DESTEK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Zirai don olayından sonra çiftiçilere yapılacak destek açıklamalarının ardından, Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kaydı olanlar, destek başvurularını kayıtlı oldukları ilçe tarım müdürlüklerinden yapmaya başladı. Zirai don desteği başvurusu yapmak için:
Dilekçe Hazırlama: Zirai don nedeniyle meydana gelen zararı belirten bir dilekçe hazırlayın.
Belgelerin Hazırlanması: Aşağıdaki belgeleri temin edin:
Güncel ÇKS belgesi
Kimlik fotokopisi
Tapu fotokopisi veya kira kontratı
Ziraat Odası'ndan alınan Çiftçi Belgesi
Başvuru Yapma: Hazırladığınız dilekçe ve belgelerle birlikte İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurunuzu yapın.
Hasar Tespiti: Başvurunuzun ardından yetkililer tarafından arazinizde hasar tespiti yapılacaktır.
ZİRAİ DON DESTEĞİ ALMAK İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)'ne kayıtlı meyve alanlarında zirai dondan etkilenen çiftçilerin başvuruları değerlendirilecek.
Zirai dondan ötürü Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı ancak Tarım Sigortası (TARSİM) olmayan üreticilerin zararlarını karşılamak için yaptıkları harcamaları, hasar oranında ödenecek.
Zirai dondan hangi ürünler etkilendi?
Zirai dondan 34 ildeki 16 meyve çeşidinin etkilendiğine işaret eden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Kayısı, üzüm, kiraz, armut, elma, ayva, limon, badem, fındık, ceviz, nektarin, şeftali, portakal, mandalina, erik ve fıstık. Bunların bazısı yüzde 10, bazısı yüzde 60 gibi çeşitli derecelerde etkilendi. Mesela Malatya'da çok daha büyük oranlarda kayısının etkilenmesi söz konusu. Ancak bunları söyleyebilmek için saha tespiti olması gerekir. Bunlar da belli fiziki şartlara bağlı. Sahaya 10 bin kişi de gönderseniz, fiziki şartlar olmazsa o hasar tespitini yapamazsınız. Neden? Güneşi görmesi lazım ağacın, orada ne reaksiyon veriyor bunun da görülmesi gerekir. Yani bilgi sahibi olmak gerekir." diye konuşmuştu.