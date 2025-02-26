Zonguldak, Karabük, Kastamonu, Sinop’ta kar yağışı, kent genelinde hayatı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji hava durumuna göre, kar yağışının devam edeceği tahmin edilirken, öğrenciler ve veliler okullar tatil mi? sorusuna yanıt arıyor. Peki Zonguldak, Karabük, Kastamonu, Sinop’ta yarın okullar tatil mi? 27 Şubat Perşembe günü okul tatil oldu mu? Hangi ilçelerde okullar tatil edildi, açıklandı mı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 25-27 Şubat 2025 tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, yurdun büyük bir bölümü hafta başında soğuk hava ve yağışların etkisi altında olacak, ancak hafta ortasından itibaren hava sıcaklıkları yükselmeye başlayacak. Özellikle Karadeniz ve İç Anadolu'nun büyük kısmında kar yağışı bekleniyor. Peki Zonguldak, Karabük, Kastamonu, Sinop’ta yarın okullar tatil mi? Valilikten 27 Şubat Perşembe için kar tatili açıklandı mı?
Kastamonu’da okullar tatil mi?
27 Şubat Perşembe günü Kastamonu ve ilçelerinde okullarda kar tatiline ilişkin Valilikten henüz bir açıklama gelmedi.
Kastamonu'da bazı ilçelerde bugün eğitime ara verilmişti.
Kastamonu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 8 ilçede yarın eğitime ara verildi. Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olan kar ve buzlanma nedeniyle Cide ilçesinde taşımalı eğitime, Devrekani, İnebolu, Doğanyurt, Küre, Bozkurt, Şenpazar ve Çatalzeytin ilçelerinde de tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.
Zonguldak’da yarın okullar tatil mi?
Zonguldak’da 26 Şubat Çarşamba günü okullara kar tatili olup olmayacağına ilişkin Valilikten henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Zonguldak’da bugün okullar tatil olduğu açıklanmıştı.
Zonguldak'ta bugün içni eğitime ara verildiği bildirildi. Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından oluşan buzlanma riski nedeniyle meteorolojik tahminler doğrultusunda vatandaşların güvenliği için bazı tedbirler alındığı belirtildi.
Sinop’ta yarın okullar tatil mi?
Sinop Valiliği tarafından 27 Şubat Perşembe günü için okul tatiline yönelik henüz bir açıklama gelmedi.
Sinop'ta bugün bazı ilçelerde eğitime ara verilmişti. Sinop'ta, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 7 ilçede eğitime yarın ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde kar yağışı ve buzlanmanın etkisini sürdürdüğü ifade edildi.Bu nedenle, merkez ilçe, Durağan, Gerze ve Erfelek ilçelerinde taşımalı, Ayancık, Dikmen ve Türkeli ilçelerinde ise tüm okullarda eğitim öğretime 26 Şubat Çarşamba günü ara verildiği belirtildi.
Karabük’te yarın okullar tatil mi?
Karabük’te 26 Şubat 2025 Çarşamba günü okulların tatil olup olmadığına ilişkin Valilikten henüz bir açıklama gelmedi.