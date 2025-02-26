Sinop’ta yarın okullar tatil mi?

Sinop Valiliği tarafından 27 Şubat Perşembe günü için okul tatiline yönelik henüz bir açıklama gelmedi.

Sinop'ta bugün bazı ilçelerde eğitime ara verilmişti. Sinop'ta, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 7 ilçede eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde kar yağışı ve buzlanmanın etkisini sürdürdüğü ifade edildi.Bu nedenle, merkez ilçe, Durağan, Gerze ve Erfelek ilçelerinde taşımalı, Ayancık, Dikmen ve Türkeli ilçelerinde ise tüm okullarda eğitim öğretime 26 Şubat Çarşamba günü ara verildiği belirtildi.