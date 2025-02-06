Zonguldak'ta yarın 7 Şubat Cuma okullar tatil mi? Valilik açıklama yaptı mı?

Zonguldak'ta kar yağışı nedeniyle 66 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler kar nedeniyle kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Eğitim öğretimde ise öğrenciler okulların yarın tatil olup olmadığı konusunu merak ediyor. Peki Zonguldak'ta yarın okullar tatil mi, valilik açıklama yaptı mı? İşte bölgeden son haberler.

1 /5 Ülke genelinde etkili olan kar yağışı Zonguldak'ta da hayatı olumsuz etkiledi. Kent genelindeki 66 köy yolu ulaşıma kapanırken, vatandaşlar da yürümekte güçlük çekti. Zonguldak'ta yolların açılması için ekiplerin çalışmalarını gerçekleştirerek kapanan 66 köy yolunu yeniden ulaşıma açtı. Peki Zonguldak'ta yarın okul var mı? Valilik açıklaması geldi mi?

2 /5 ZONGULDAK'TA OKULLAR YARIN 7 ŞUBAT CUMA TATİL Mİ?

Zonguldak'ta yarın (7 Şubat Cuma) okulların tatil olmasına ilişkin henüz valilikten bir açıklama yapılmadı. Valilik eğitime ara verilmesi durumunda duyuru yayımlayacak ve bizler de haberimizde anlık olarak paylaşacağız.

3 /5 ZONGULDAK'TA 66 KÖY YOLU ULAŞIMA YENİDEN AÇILDI

Zonguldak'ta da kar nedeniyle merkez ve Kozlu'da 15'er, Alaplı'da 1, Çaycuma'da 3, Karadeniz Ereğli'de 28 ve Gökçebey'de 4 olmak üzere 66 köy yolu, ekiplerin çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

4 /5 66 KÖY YOLU KAR NEDENİYLE KAPANMIŞTI

Zonguldak'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kent genelinde 66 köy yolu ulaşıma kapanırken, ekiplerin yol açma çalışmaları sürüyor.

Kentte 2 gündür kar yağışı etkili oluyor. Kent genelinde 877 kilometre uzunluğundaki 66 köy yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolu kapanan köyde yaşayanlar, büyük zorluk çekti. Bazıları yürüyerek açık olan yollara ulaşmayı denerken, bazıları da kürekle aracına yol açmaya çalıştı.

