1. Lig’de ikincilik savaşı kızışıyor: Dört dev Süper Lig için yarışta!

Kocaelispor’un şampiyonluğu garantilediği Trendyol 1. Lig’de Süper Lig bileti için geri sayım başladı. Dört takım, son üç haftada ikincilik koltuğunu kapmak için kıyasıya mücadele ediyor. Peki, bu nefes kesen yarışta kim zirveye yerleşecek? İşte detaylar.

1 /6 Trendyol 1. Lig'de Kocaelispor'un ardından Süper Lig'e yükselecek 2. takım olmak için son 3 haftada büyük heyecan yaşanacak.



2 /6 İlk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği, sonraki 5 takımın play-off oynayacağı Trendyol 1. Lig'de Kocaelispor, bitime 3 hafta kala Süper Lig'e çıkan ilk takım oldu.



3 /6 Ligin 35. haftası bu akşamki Iğdır FK-Sakaryaspor maçıyla tamamlanacak.



4 /6 Ligde 60 puana sahip Fatih Karagümrük, 59 puanlı Gençlerbirliği, 58 puanı bulunan Erzurumspor FK ve 57 puana sahip Bandırmaspor 2. sıra için mücadelesini sürdürüyor.

5 /6 Bu ekiplerden Fatih Karagümrük, Boluspor'a yenilmesine rağmen rakiplerinin de puan kaybıyla 2. sıradaki yerini korudu. Teknik direktör Orhan Ak'la yollarını ayıran Fatih Karagümrük, kalan 3 maçını da İstanbul'da oynayacak.