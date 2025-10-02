1. Lig’in gözde takımı PFDK’ya sevk edildi: Yabancı sınırını aştı, istifa etti!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 1. Lig ekibini yabancı kuralı ihlali sebebiyle PFDK’ya sevk etti. Yaşanan gelişmenin ardından teknik direktör yönetime istifasını sundu. İşte detaylar.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 11 takımı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
Ayrıca Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor'un "Talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı'nın 22-d maddesi ve 2025-2026 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü - Ek-2 - TFF 1. Lig Futbolcu Uygunluğu m. 4/2-a maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verildiği bildirildi.
Sakaryaspor'un 1. Lig'in 8. haftasında Sivasspor ile oynadığı müsabakada aynı anda 7 yabancı oyuncusu sahada yer almıştı.
Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü, Sivasspor maçında yaşanan yabancı oyuncu kural hatası nedeniyle sorumluluğu üstlenerek yönetime istifasını sundu.
Ancak istifasının kabul edilmediğini ve kongre süreci sebebiyle yönetimin de isteği doğrultusunda görevinin başında olmaya devam edeceğini bildirdi.