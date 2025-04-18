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Türkiye Kupası finali Eskişehir'den alınıyor mu? Olay iddia

Türkiye Kupası finali Eskişehir'den alınıyor mu? Olay iddia

12:5218/04/2025, Cuma
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası finalinin bu sene Eskişehir'de oynanacağını duyurmuştu ancak iddialara göre şehir değişikliği yapılacağı belirtiliyor. İşte detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası final maçının Eskişehir'de oynanacağını açıklamıştı.

Yapılan açıklamada, müsabakanın 14 Mayıs Çarşamba günü Eskişehir Yeni Stadı'nda oynanacağı ve karşılaşmanın saat 20.45'te başlayacağı belirtilmişti.

HT Spor'da yer alan habere göre Eskişehir Valiliği, Türkiye Futbol Federasyonu'na bir yazı gönderdi. Yazıda, güvenlik tehdidi gerekçe gösterildi, güvenlik önlemlerinin alınmasında zorluk yaşanacağı ifade edildi ve maçın Eskişehir'de oynanmasının doğru olmayacağı belirtildi.

Kupa finalinin yeni yerinin neresi olacağını TFF açıklayacak. Kupa yarı finalinde Konyaspor ile Galatasaray ve Trabzonspor ile Göztepe kozlarını paylaşacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak yarı final eşleşmeşlerini kazanan takımlar 14 Mayıs'taki finalde kupaya uzanmak için sahaya çıkacak.

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