A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası elemelerinde yer alacağı torba belli oldu

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde Karadağ'a mağlup olmuştu. A Ligi'ne direkt çıkma şansını yitiren ay-yıldızlı ekip, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ikinci torbada yer alacak. İşte muhtemel rakiplerimiz ve detaylar...
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'nde Karadağ'a 3-1 mağlup oldu. Ay-yıldızlılar, bu skorun ardından A Ligi'ne direkt yükselme şansını yitirdi. Milliler, mart ayında play-off oynayacak.
A Milli Takımımızın Karadağ ile oynadığı maçın ardından 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yer alacağı torba ve muhtemel rakipleri de netleşti.
Fotomaç'ta yer alan habere göre; 'Bizim Çocuklar' 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 2. torbada yer alacak.
12 eleme grubunun olacağı formatta her grupta 4 ya da 5 takım bulunacak. Hem iç saha hem de deplasman maçlarının oynanacağı takvimde grup birincileri, 2026 FIFA Dünya Kupasına katılmaya hak kazanacak.
Gruplarını ikinci sırada tamamlayan 12 takım ile 2024-25 UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasına göre grup birincilerinden doğrudan finallere katılamayan veya play-off aşamasına katılmayan en iyi 4 takım olmak üzere toplam 16 takım dörderli 4 yola ayrılacak ve tek ayaklı yarı finaller ve final sonucunda her yoldan birer olmak üzere 4 takım daha 2026 FIFA Dünya Kupası finallerine katılma hakkı kazanacak.
İŞTE TORBALAR
1. TORBA
İspanya, Almanya, Portekiz, Fransa, İtalya, Hollanda, Danimarka, Hırvatistan, İngiltere, Belçika, İsviçre, Avusturya.
2. TORBA
TÜRKİYE, Ukrayna, İsveç, Galler, Macaristan, Sırbistan, Polonya, Yunanistan, Romanya, Slovakya, Çekya, Norveç.
3. TORBA
İskoçya, Slovenya, İrlanda, Arnavutluk, Makedonya, Gürcistan, Finlandiya, İzlanda, Kuzey İrlanda, Karadağ, Bosna Hersek, İsrail.
4. TORBA
Bulgaristan, Lüksemburg, Kosova, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Azerbaycan, Estonya, Güney Kıbrıs, Faroe Adaları, Letonya, Litvanya.
5. TORBA
Moldova, Malta, Andorra, Cebelitarık, Lihtenştayn, San Marino.
KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup aşamasının kura çekimi 13 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek.