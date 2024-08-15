Aaron Boupendza Türkiye’ye dönüyor: Süper Lig ekibi ile anlaştı

Bir dönem Süper Lig’de Hatayspor forması ile gol kralı olan Aaron Boupendza, geri dönüyor. Süper Lig ekibi ile anlaşma sağlayan oyuncu bugün Türkiye’ye gelecek. Oyuncu ile ücrette anlaşılması halinde imzalar atılacak. Peki, Aaron Boupendza hangi takıma transfer oldu? İşte detaylar.

1 / 11 2020-2021 sezonunda Hatayspor forması ile Süper Lig'de dikkat çeken performansıyla hafızalara kazınan ve bir dönem dört büyük kulüple de anılan Aaron Boupendza, Süper Lig ekibinin radarına girdi.



2 / 11 Türkiye'ye geri dönme hazırlığında olan 28 yaşındaki futbolcu, yeniden Süper Lig'de sahne alabilir.



3 / 11 Gelen son haberlere göre, Aaron Boupendza'nın menajer kısa süre içerisinde Gaziantep'e gelerek kulüp yetkilileriyle görüşmelerde bulunacak.



4 / 11 2020-2021 sezonunda Hatayspor formasıyla Süper Lig'de 38 maça çıkan Boupendza, 22 gol atıp 1 asist yaparak dikkatleri üzerine çekmişti.



5 / 11 Bu başarılı performansının ardından Katar'ın Arabi Doha takımına transfer olan oyuncu, şimdi yeniden Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor.



6 / 11 Aaron Boupendza kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Aaron Boupendza, 7 Ağustos 1996 tarihinde Gabon'un Moanda şehrinde dünyaya gelmiştir.



7 / 11 Boupendza, futbol kariyerine Gabon'un yerel takımlarından CF Mounana'da başlamıştır. Buradaki performansı ile dikkat çeken genç forvet, Avrupa kulüplerinin radarına girmiş ve 2016 yılında Fransa'nın FC Bordeaux takımına transfer olmuştur.



8 / 11 Bordeaux'da beklediği kadar süre bulamayan Boupendza, kendisini geliştirmek için farklı kulüplere kiralanmıştır. 2017-2018 sezonunda Ligue 2 ekiplerinden Pau FC'ye kiralanan Boupendza, burada 21 maçta 15 gol atarak dikkatleri üzerine çekmiştir.



9 / 11 Aaron Boupendza'nın kariyerindeki en parlak dönem, Türkiye Süper Lig'inde Hatayspor forması giydiği 2020-2021 sezonu olmuştur.



10 / 11 Hatayspor'daki başarısının ardından, Boupendza 2021 yazında Katar'ın Al-Arabi SC takımına transfer olmuştur.

