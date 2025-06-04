Abdülkerim Bardakcı yaşadığı kırgınlığı açıkladı: Bunları hak etmedim

"Beş sene üst üste şampiyon olup yeni bir rekor kırmak istiyoruz"





Sarı-kırmızılı futbolcu, 1996-2000 arasında Galatasaray'a ait 4 sezon üst üste şampiyonluk rekorunu geçmeyi istediklerini dile getirdi.





Üst üste elde edilen şampiyonlukların takımda doymuşluk hissi oluşturmadığını aktaran 30 yaşındaki stoper, "Önümüzdeki sezon için üst üste 4. şampiyonluğu kovalayacağız. Üzerimizde bunun açlığı olacak. Bizde hiçbir zaman doyum olmuyor. Hem Avrupa'da başarı hem de tekrar ligde dört sene üst üste şampiyon olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.





Son üç sezonda birçok rekor kırdıklarını vurgulayan Abdülkerim, "Bu üç sezonda birçok rekor kırdık. Şimdiki yeni hedef rekorumuz var. Beş sene üst üste şampiyon olup yeni bir rekor kırmak istiyoruz" dedi.







