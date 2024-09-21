Abdülkerim Bardakcı'nın Fred'e müdahalesi penaltı mı? Eski hakemler pozisyonu değerlendirdi

Trendyol Süper Lig 6. hafta maçında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Karşılaşmaya sarı-lacivertlilerin kazandığı penaltı vuruşu damga vurdu. Sarı-kırmızılı futbolcular, pozisyonda hakeme yoğun itirazlarda bulundu. Eski hakemler, Abdülkerim'in Fred'e yaptığı müdahaleyi değerlendirdi. İşte detaylar...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig 6. hafta maçında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.
Sarı-lacivertlilerin tek golünü 63. dakikada Edin Dzeko (P) attı.
Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı futbolseverler tarafından tartışma konusu oldu.
61. dakikada Fred, Abdülkerim Bardakcı'nın müdahalesinin ardından yerde kaldı.
Hakem Abdülkadir Bitigen, direkt penaltı noktasını gösterdi.
Eski hakemler tartışma konusu olan pozisyonu değerlendirdi.
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Biraz eyyam penaltısı oldu...!"