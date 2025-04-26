Aboubakar'ın Beşiktaş maçında oynamama sebebi ortaya çıktı

Hatayspor forması giyen Kamerunlu forvet oyuncusu Vincent Aboubakar, Süper Lig 33. haftasında oynanan Beşiktaş maçı kadrosunda yer almak istemedi. Kamerunlu futbolcunun sahaya çıkmama sebebi ortaya çıktı.
Hatayspor, Trendyol Süper Lig 33. hafta karşılaşmasında konuk olduğu Beşiktaş'a 5-1 mağlup ve bir alt lige düştü.
Dün oynanan mücadelede siyah-beyazlıların Hatayspor'a kiralık olarak gönderdiği Vincent Aboubakar maçta forma giymedi.
Kamerunlu futbolcu özel sebepleri gerekçe göstererek oynamak istediğini belirterek kadroda yer almamıştı.
Sözcü'de yer alan habere göre, Vincent Aboubakar'ın yıllık 3.1 milyon euroluk maaşının 2.7'sini Beşiktaş karşılıyor. 400 bin euro ise Hatayspor tarafından ödeniyor.
Aboubakar'ın siyah-beyazlılardan alması gereken ücretin ödenmemesi nedeniyle sahaya çıkmadığı aktarıldı.