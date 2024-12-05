Acun Ilıcalı Fenerbahçelilere müjdeyi verdi: Anlaştık diyebiliriz

İrfan Can Kahveci'nin sözleşme durumuna ilişkin Acun Ilıcalı, "İrfan Can benim için çok özel bir futbolcu Fenerbahçeliler için de öyle zaten. Çok iyi bir Fenerbahçeli. Kulüpte kalmak için tüm çabaları gösterdi. Başkanımızın da ona özel bir sevgisi var zaten. O kalmak istiyor, biz istiyoruz. Anlaştık diyebiliriz. İmza atılmadı belki, neden? Prosedür diyelim." ifadelerini kullandı.