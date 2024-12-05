Acun Ilıcalı Fenerbahçelilere müjdeyi verdi: Anlaştık diyebiliriz

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, katıldığı bir televizyon yayınında sarı-lacivertli taraftarların merak ettiği o isimle ilgili müjdeli haber verdi. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de asbaşkan Acun Ilıcalı, sarı-lacivertli takım ve futbol gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Ilcalı, sezon sonu sözleşmeleri bitecek isimlerle ilgili son durumu paylaştı.
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Dusan Tadic, Bright Osayi-Samuel ve Edin Dzeko'nun kontratları bu sezon sonunda bitiyor.
Acun Ilıcalı, A Spor'da katıldığı yayında İrfan Can Kahveci'yle anlaşmaya yakın olduklarını belirtti.
Ilıcalı Dusan Tadic, Bright Osayi-Samuel ve Edin Dzeko'yu da takımda tutmak istediklerini söyledi.
İrfan Can Kahveci'nin sözleşme durumuna ilişkin Acun Ilıcalı, "İrfan Can benim için çok özel bir futbolcu Fenerbahçeliler için de öyle zaten. Çok iyi bir Fenerbahçeli. Kulüpte kalmak için tüm çabaları gösterdi. Başkanımızın da ona özel bir sevgisi var zaten. O kalmak istiyor, biz istiyoruz. Anlaştık diyebiliriz. İmza atılmadı belki, neden? Prosedür diyelim." ifadelerini kullandı.
Ilıcalı ayrıca, "Osayi için de niyetimiz aynı. Tadic kalacak diye düşünüyorum. Evi gibi görüyor. Dzeko da aynı şekilde. Dzeko'nun bizimle olması bir şans." açıklamasında bulundu.
İrfan Can Kahveci bu sezon Fenerbahçe formasıyla 17 maçta sahaya çıkarken 2 gol ve 4 asist kaydetti.