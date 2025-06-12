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Acun Ilıcalı'nın istifasının nedeni belli oldu

Acun Ilıcalı'nın istifasının nedeni belli oldu

10:2712/06/2025, Perşembe
G: 12/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, sürpriz bir şekilde yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldı. Ilıcalı'nın istifanın perde arkası da ortaya çıktı.

Fenerbahçe Kulübü, asbaşkan Acun llıcalı'nın yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldığını duyurarak kendisine teşekkür etti.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ayrılan Acun Ilıcalı da "teşekkür" mesajı yayımladı.


Acun Ilıcalı, sosyal medya paylaşımında "Ben Fenerbahçeli doğdum. Sarı-lacivert forma, çocukluğumdan bu yana hayatımın en saf ve en coşkulu parçası oldu. Yönetim kurulu çatısı altında geçirdiğim bu süreçte zaman zaman zorluklar yaşasam da her anı benim için büyük bir onurdu. Eleştiriler aldım, destek gördüm, mücadele ettim ama hiçbir zaman şunu unutmadım: Burada her şey Fenerbahçe içindi. Sayın başkanımız Ali Koç’a, birlikte görev yaptığım değerli yönetici arkadaşlarıma, birbirinden değerli sporcularımıza, kulüp çalışanlarına ve en önemlisi, büyük Fenerbahçe taraftarına en içten teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Veda açıklamasında herkese teşekkür eden Ilıcalı'nın, teknik direktör Jose Mourinho'nun ismini anmaması dikkat çekti.

Acun Ilıcalı ile arasının iyi olmadığı öne sürülen Portekizli çalıştırıcı konusunda ise yönetim kurulunun yola devam kararı aldığı öğrenildi.

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