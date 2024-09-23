Trendyol Süper Lig ekibi Adana Demirspor, teknik direktör Michael Valkanis ile yollarını ayırdı. Valkanis yönetiminde Süper Lig'deki 6 maçta sadece bir kez berabere kalan ve 5 mağlubiyet yaşayan Adana Demirspor, son sırada yer alıyor. 4 sezondur Süper Lig'de mücadele veren mavi-lacivertliler, 6 maçta 5 gol kaydedip, kalesinde 14 gol gördü. Peki, Adana Demirspor’un yeni teknik direktörü kim olacak? İşte detaylar.

1 /14 Trendyol Süper Lig ekibi Adana Demirspor, teknik direktör Michael Valkanis ile yollarını ayırdı.

2 /14 Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Michael Valkanis ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Valkanis ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

3 /14 Valkanis yönetiminde Süper Lig'deki 6 maçta sadece bir kez berabere kalan ve 5 mağlubiyet yaşayan Adana Demirspor, son sırada yer alıyor.



4 /14 26 yıllık hasretini sonlandırıp, 2021-2022 sezonunda Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazanan Adana Demirspor, en kötü sezonunu yaşıyor.



5 /14 4 sezondur Süper Lig'de mücadele veren mavi-lacivertliler, 6 maçta 5 gol kaydedip, kalesinde 14 gol gördü. Adana temsilcisi, topladığı 1 puanla ligin dibinde yer alıyor.



6 /14 Transfer tahtasının kapalı olmasından dolayı mevcut kadroyu korumaya çalışan ancak kayıplar yaşayan Adana Demirspor, 6 maç oynamasına rağmen henüz 3 puanla tanışamadı.

7 /14 2021-2022 sezonunda 6 maçlık seride 8 gol kaydeden, kalesinde 11 gol gören ve 6 puan toplayan mavi lacivertli takım ligde 9'uncu; 2022-2023 sezonunda bu süreçte 13 gol atarken kalesinde 9 gol görmüş ve 13 puan toplayarak ligde 4'üncü sırada yer almıştı.

8 /14 Adana Demirspor, geçen sezon ise 6 maçlık seride 14 kez rakip fileleri havalandırırken 8 golü ise kalesinde gördü.



9 /14 Adana Demirspor, bu zaman diliminde 11 puan toplayıp ligde 12'nci sırada yer almıştı.



10 /14 Bu sezon 6 maçlık seride ligin dibine demir atan Adana Demirspor, henüz 2 gün önce 16 yaşına giren kaleci Deniz Eren Dönmezer ile lige başlangıç yaptı.



11 /14 Ligin ilk maçında Fenerbahçe'ye karşı, daha sonra Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Galatasaray mücadelelerinde forma giyen Dönmezer, kalesinde 10 gole engel olamadı.



12 /14 Genç file bekçisi, Galatasaray ile oynanan ve 5-1'lik sarı-kırmızılı takımın galibiyetiyle sonuçlanan mücadelenin ardından yedeğe alındı. Deniz Eren'in yerine Antalyaspor ve Alanyaspor maçlarında Vedat Karakuş eldiven giydi.



13 /14 Karakuş, iki maçta kalesinde 4 gol gördü. Adana Demirspor, bu maçlarda puan toplayamadı.

