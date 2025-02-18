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Adanasporlu futbolculara dikkat çeken uyarı: İnanmayan alsın valizini gitsin

Adanasporlu futbolculara dikkat çeken uyarı: İnanmayan alsın valizini gitsin

10:4718/02/2025, Salı
G: 18/02/2025, Salı
IHA
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Adanaspor Kulübü Başkan Vekili Ergün Özden’in, Ümraniyespor maçı öncesi takıma yaptığı konuşma ortaya çıktı.

Adanaspor, Trendyol 1. Lig’in 25. haftasında Adanaspor, evinde Ümraniyespor'u konuk etti.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Bu beraberliğin ardından Ümraniyespor puanını 36, küme düşme hattında yer alan Adanaspor ise 20 yaptı.

Adanaspor Başkan Vekili Ergün Özden’in, Ümraniyespor maçı öncesi takıma yaptığı konuşma ortaya çıktı.

Özden yaptığı konuşmada, "Ligde tutmak için geldik biz bu takıma, başarıyı elde etmek için geldik. Kardeşim herkes yüreğini sahaya koysun. Özveriyle oynayın. Adam bizim puanımızı bilmiyor, arkadaşına soruyor 'biz kaç puandayız' diye. Kardeşim sen puanınızı bilmiyorsan senin bu takımda ne işin var. İnanmayan alsın valizini gitsin. Sezon sonuna kadar da parasını ödemeyen şerefsizdir. Ödeyeceğiz parasını da bütün masraflarını da" sözlerine yer verdi.

İşte Adanaspor Başkan Vekili Ergün Özden'in futbolculara yaptığı o konuşma

#1. Lig
#Adanaspor
#Ergün Özden
#Ümraniyespor

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