Adem Çağlayan kimdir, nereli, hangi takımları çalıştırdı?

Adem Çağlayan’ın teknik direktörlük kariyerinde çalıştırdığı bazı takımlar ve elde ettiği başarılar şunlardır:

Palandökenspor (2011-2013): Erzurum Amatör Lig Şampiyonluğu

Yol Spor (2013-2014): Erzurum Amatör Lig Şampiyonluğu (BAL Ligi’ne yükselme hakkı kazanıldı, ancak maddi nedenlerle katılım olmadı)

12 Mart Aras Spor (2014-2015): Erzurum Amatör Lig Şampiyonluğu

BB Erzurumspor: 3. Lig, 2. Lig ve 1. Lig’de üst üste şampiyonluklar yaşayarak kulübün yükselişinde önemli rol oynadı.

Yeni Mersin İdman Yurdu: Teknik direktörlük yaptı.

Adana 1954 FK: TFF 3. Lig’de şampiyonluk elde etti.

Ankaraspor: Burada da görev aldı.

GMG Kastamonuspor: Son olarak 2024-2025 sezonunun ilk yarısında bu takımı çalıştırdı. 22 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 2.09 puan ortalaması yakaladı, ancak Şubat 2025’te görevinden ayrıldı.







