TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Bursaspor, teknik direktörlük koltuğuna Adem Çağlayan’ı getirdi. Çağlayan ile 2025-2026 sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlandığı açıklandı. 43 yaşındaki teknik adam son olarak Kastamonuspor'u çalıştırmıştı. Peki, Adem Çağlayan kimdir, nereli, hangi takımları çalıştırdı? İşte detaylar.
3. Lig ekiplerinden Bursaspor, Pablo Martin Batalla'dan boşalan teknik direktörlük görevine Adem Çağlayan'ın getirildiğini duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Sayın Adem Çağlayan ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diler, Adem Çağlayan ve ekibine yeni görevlerinde başarılar dileriz."
Çağlayan için düzenlenen törende Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik de hazır bulundu.
Adem Çağlayan kimdir, nereli, hangi takımları çalıştırdı?
Adem Çağlayan, Türk futbolunda teknik direktör olarak tanınan bir isimdir. 19 Kasım 1981 tarihinde Erzurum’da doğmuştur, yani aslen Erzurumludur. Futbol kariyerine oyuncu olarak başlamış, ancak daha sonra teknik direktörlüğe yönelmiştir.
Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük bölümünden mezun olan Çağlayan, kariyeri boyunca özellikle alt liglerdeki takımlarla çalışarak dikkat çekmiştir.
Adem Çağlayan’ın teknik direktörlük kariyerinde çalıştırdığı bazı takımlar ve elde ettiği başarılar şunlardır:
Palandökenspor (2011-2013): Erzurum Amatör Lig Şampiyonluğu
Yol Spor (2013-2014): Erzurum Amatör Lig Şampiyonluğu (BAL Ligi’ne yükselme hakkı kazanıldı, ancak maddi nedenlerle katılım olmadı)
12 Mart Aras Spor (2014-2015): Erzurum Amatör Lig Şampiyonluğu
BB Erzurumspor: 3. Lig, 2. Lig ve 1. Lig’de üst üste şampiyonluklar yaşayarak kulübün yükselişinde önemli rol oynadı.
Yeni Mersin İdman Yurdu: Teknik direktörlük yaptı.
Adana 1954 FK: TFF 3. Lig’de şampiyonluk elde etti.
Ankaraspor: Burada da görev aldı.
GMG Kastamonuspor: Son olarak 2024-2025 sezonunun ilk yarısında bu takımı çalıştırdı. 22 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 2.09 puan ortalaması yakaladı, ancak Şubat 2025’te görevinden ayrıldı.
Bursaspor: 18 Mart 2025 itibarıyla Bursaspor’un teknik direktörlüğüne getirildi.