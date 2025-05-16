Ağabeyi açıkladı: Okan Buruk yurt dışına mı gidiyor?

Osimhen'in geleceğine de değinen Buruk, "Victor Osimhen ne isterse o olur. O noktaya geldi. Gördüğüm kadarıyla kulüp onun için her şeyi hazır etmiş. Her şey onun elinde. Çok iyi bir beraberlik var. Galatasaray onunla kopmaz bir bağ kurdu ve kalması için koşulları oluşturdu" sözlerini sarf etti.



