Ağabeyi açıkladı: Okan Buruk yurt dışına mı gidiyor?

Galatasaray’da şampiyonluk için gün sayan Okan Buruk’un abisi Fuat Buruk kardeşinin geleceği hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.
Galatasaray’da şampiyonluk için gün sayan Okan Buruk’un abisi Fuat Buruk kardeşinin geleceği hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.
Ali Koç, Acun Ilıcalı ve Jose Mourinho'nun açıklamalarının Galatasaray'ı hırslandırdığını aktaran Buruk, "Acun Ilıcalı, Mourinho ve Ali Koç'un davranışları, yaptıkları, sözleri Galatasaray'ı daha da hırslandırdı.
Galatasaray'ın sürekli kayrıldığı yönündeki propaganda Okan Buruk'u, ekibini ve tüm futbolcuları hırslandırdı. Sosyal medya hiç bu kadar Okan Hoca'yı yıpratmaya yönelik olmamıştı. Sürekli spekülasyon yaratmaya çalıştılar" dedi.
Okan Buruk'un bu sezon Avrupa'da maçlarını şanssız bir dönemde oynadığını dile getiren Buruk, "O maçları şimdi oynasalar inanın hepsini farklı kazanır. Şu anki oyun düzeyi ve uyum sağlayan oyuncular olsaydı inanın Avrupa'da final oynarlardı" yorumunu yaptı.
Mourinho'nun kupadaki derbi sonrası Okan Buruk'un burnunu sıkmasıyla ilgili de konuşan Fuat Buruk, "Okan orada düşerek aslında Mourinho'nun o davranışını görünür kılmak istedi. Okan da abartmadı zaten, konuyu kapatmayı tercih etti.
Aslında Mourinho'nun yaptığı hareket bütün teknik direktörlere karşı yaptığı bir hareket" şeklinde konuştu.
Osimhen'in geleceğine de değinen Buruk, "Victor Osimhen ne isterse o olur. O noktaya geldi. Gördüğüm kadarıyla kulüp onun için her şeyi hazır etmiş. Her şey onun elinde. Çok iyi bir beraberlik var. Galatasaray onunla kopmaz bir bağ kurdu ve kalması için koşulları oluşturdu" sözlerini sarf etti.
Fuat Buruk son olarak kardeşi Okan Buruk'un yurt dışında takım çalıştırma ihtimaliyle ilgili konuştu.
Ağabey Buruk, "Geçen sezon Okan Hoca'ya Avrupa'dan teklif olmuştu. Yurt dışından teklif alması normal. Başarıda bir süreklilik gösterdi. Her şey yurt dışında iyi bir takımda çalışacağını gösteriyor. İngilizce, İtalyanca ve biraz Fransızcası var. Olabilir, olmalı" diyerek sözlerini tamamladı.