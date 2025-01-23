Galatasaray ara transfer döneminin ilk transferini gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, milli futbolcu Ahmed Kutucu ve Eyüpspor ile anlaşma sağladı. İşte Galatasaray'ın Eyüpspor'a ödeyeceği bonservis bedeli...
Galatasaray, Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor forması giyen milli oyuncu Ahmed Kutucu'yu 3,5 yıllığına kadrosuna kattı.
GALATASARAY AHMED KUTUCU İÇİN NE KADAR ÖDEYECEK, KAÇ MİLYON EURO?
Galatasaray, milli futbolcu için Eyüpspor'a 6 milyon Dolar bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca bir sonraki satışta edilen karın yüzde 20'si Eyüpspor'a ödenecek.
Sarı-kırmızılı ekip, Ahmed Kutucu ile Türk Lirası üstünden anlaşma yaptı. 25 yaşındaki milli futbolcunun maaşı anlaşma boyunca artacak.
Milli futbolcu, takıma katılmak için Florya'ya gitti. Resmi açıklamanın gün içinde yapılması bekleniyor.