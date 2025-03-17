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Ahmet Çakar Fenerbahçeli futbolcunun ağzından yazdı: Beni bu takıma niye aldılar?

Ahmet Çakar Fenerbahçeli futbolcunun ağzından yazdı: Beni bu takıma niye aldılar?

11:3217/03/2025, Pazartesi
G: 17/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Samsunspor'la golsüz berabere kalarak lider Galatasaray'ın 9 puan gerisine düştü. Mücadeleyi değerlendiren Ahmet Çakar, sarı-lacivertli yıldız futbolcunun performansı için dikkat çeken ifadeler kullandı.

Eski hakem Ahmet Çakar, Sabah Gazetesi'nde bugünkü köşesinde Fenerbahçe-Samsunspor maçını değerlendirdi.

Fenerbahçe'nin şampiyonluğu direkt etkileyecek bir puan kaybı yaşadığını belirten Çakar, sarı-lacivertlilerin oyunu için, "Bal yapmayan arı misali topu sürekli kontrolünde tuttular ancak tek pozisyon yakalayamadılar" yorumunda bulundu.

Fenerbahçeli oyuncuların performansını değerlendiren Ahmet Çakar, Oğuz Aydın'ın iyi işler yaptığını ancak takım arkadaşlarının genç oyuncuya ayak uyduramadığını ifade etti. 

Anderson Talisca'nın performansını eleştiren Çakar, "Talisca, 'Beni bu takıma niye aldılar, ben bitiğim' gibi oynadı. Şut atmak istiyor, yere düşüyor. Mücadele etmek istiyor, top kaybediyor. Sonuçta haftalar ilerledikçe iyi olacağına kötüye gidiyor" değerlendirmesini yaptı.

Ahmet Çakar son olarak karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın'ın performansına değindi. Çakar, hakem Aydın'ın iyi bir maç yönetmediğini ancak sonuca da etki etmediğini belirtti.


#Fenerbahçe
#Ahmet Çakar
#Anderson Talisca

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