Ahmet Çakar Fenerbahçeli futbolcunun ağzından yazdı: Beni bu takıma niye aldılar?

Anderson Talisca'nın performansını eleştiren Çakar, "Talisca, 'Beni bu takıma niye aldılar, ben bitiğim' gibi oynadı. Şut atmak istiyor, yere düşüyor. Mücadele etmek istiyor, top kaybediyor. Sonuçta haftalar ilerledikçe iyi olacağına kötüye gidiyor" değerlendirmesini yaptı.