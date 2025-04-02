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Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için olay iddia

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için olay iddia

22:242/04/2025, Çarşamba
G: 2/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi oynanırken ses getiren bir iddiada bulundu. Çakar'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisinde attığı gol sosyal medyanın en çok konuştuğu olaylardan biri oldu.

Ofsayt tartışmalarının yapıldığı golde uzun süre beklendi ve 'gol' kararı verildi.

Konuyla ilgili X'ten gönderi atan Ahmet Çakar, ses getiren bir iddiada bulundu. Çakar, pozisyonun ofsayt olduğuna inandığını ifade ederken montaj iddiasında bulundu.

Cihan Aydın, yardımcı hakemin kararıyla ilk aşamada golü iptal ederken ofsayt sisteminden gol kararı geldi.

Fenerbahçe Szymanski'nin attığı bu golle devreye 2-1 geride gitti.

#Ahmet Çakar
#Fenerbahçe
#Galatasaray

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