Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe maçı esnasında dikkati çeken yorum

Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasının kapanış maçında Samsunspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin hakemi Cihan Aydın maçın ilk yarısında sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.
Fenerbahçe-Samsunspor maçının ilk yarısında hakem Cihan Aydın tartışmaların odak noktası oldu.
İkili mücadelelerde çaldığı faul düdüklerinde geciken ve yardımcı hakemlerinden destek alan Aydın için olumsuz yorumlar yapıldı.
Eski hakemlerden Ahmet Çakar, Fenerbahçe-Samsunspor maçının ilk yarısında yaptığı yorumda Cihan Aydın'a tepki gösterdi. Çakar, Cihan Aydın'ın çok kötü bir maç yönettiğini söyledi.
Ahmet Çakar: "Kötü bir hakem var. Neye faul veriyor belli değil, neye kart verdiğini de bilmiyor..."
Futbol yorumcusu Sinan Yılmaz da, "Cihan Aydın için utanç verici bir hakemlik performansı" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe-Samsunspor maçında yardımcı hakemlerin iletişiminde bir sorun yaşandı. Bu esnada Jose Mourinho olay yerine gelerek yaşananları yakından takip etti.
Fenerbahçe-Samsunspor maçı öncesinde özellikle ev sahibi ekibin taraftarları, hakem Cihan Aydın'ın bu maça atanmasına tepki göstermişti.