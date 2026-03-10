Yeni Şafak
Ahmet Çakar'dan Galatasaray-Liverpool maçı için olay tahmin

09:50 10/03/2026, Salı
Eski hakem Ahmet Çakar, Galatasaray ile Liverpool arasında bugün oynanacak son 16 turu maçı için dikkat çeken bir tahminde bulundu. Çakar’ın sözleri sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında bugün sahasında İngiltere temsilcisi Liverpool’u konuk edecek.

RAMS Park’ta oynanacak kritik karşılaşma saat 20.45’te başlayacak. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele öncesinde yorumcuların tahminleri de gündeme gelmeye başladı.

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, yaptığı değerlendirmede Galatasaray için zor bir gece olacağını savundu.


Çakar, “Galatasaray için çok kötü bir gece olacak. Temennim asla değil; keşke Galatasaray 5-0 kazansa fakat çekirge bir iki sıçrar, üçüncüsünde sıçrayamaz; bu futbolun doğal dinamiği” ifadelerini kullandı.

Galatasaray’ın güçlü rakiplere karşı iyi sonuçlar aldığını hatırlatan Ahmet Çakar, bu kez farklı bir senaryo beklediğini dile getirdi.


Çakar, “Galatasaray iki tane deve karşı çok başarılı sonuçlar aldı; biri Liverpool, ikincisi Juventus. Ama bu sefer Galatasaray’ı dramatik ve acı bir gece bekliyor. Galatasaray, Liverpool’a en az 2-3 ve üzeri fark yiyerek kaybeder” dedi.

Çakar’ın bu sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.

