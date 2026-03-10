Ahmet Çakar'dan Galatasaray-Liverpool maçı için olay tahmin

Galatasaray’ın güçlü rakiplere karşı iyi sonuçlar aldığını hatırlatan Ahmet Çakar, bu kez farklı bir senaryo beklediğini dile getirdi.





Çakar, “Galatasaray iki tane deve karşı çok başarılı sonuçlar aldı; biri Liverpool, ikincisi Juventus. Ama bu sefer Galatasaray’ı dramatik ve acı bir gece bekliyor. Galatasaray, Liverpool’a en az 2-3 ve üzeri fark yiyerek kaybeder” dedi.