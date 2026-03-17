Ahmet Çakar'dan Liverpool-Galatasaray maçı için gündem olan tahmin

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında deplasmanda Liverpool ile karşılaşacak. Dev mücadele öncesi yorumcu Ahmet Çakar’dan sarı-kırmızılı taraftarları kızdıran bir tahmin geldi.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray, yarın İngiltere’de Liverpool’a konuk olacak.
İstanbul’da oynanan ilk karşılaşmayı 1-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, Anfield’da avantajını koruyarak çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor.
Beyaz Futbol programında mücadeleyi değerlendiren Ahmet Çakar ise Liverpool’un rövanşta farklı kazanacağını iddia etti.
Çakar, "Yarın Liverpool şehrinde Galatasaray tarihinde yer tutacak bir maç oynanacak. Liverpool geçen yılın şampiyonu, şu anda yerlerde sürünüyor kabul ama futbolun o mistik devinimi içinde patlama olur. Ve maalesef Anfield Road’da Galatasaray’ı darmadağın edecek" ifadelerini kullandı.
Ahmet Çakar, İstanbul’da oynanan ilk karşılaşma öncesinde de Galatasaray’ın en az 2-3 farkla kaybedeceğini öne sürmüştü. Ancak sarı-kırmızılı ekip, sahadan 1-0 galip ayrılarak rövanş öncesinde avantaj elde etmişti.